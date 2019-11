El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha imitado este jueves en un mitin en Bilbao al presidente en funciones, Pedro Sánchez. "¿Pero quién controla la Fiscalía?", ha dicho Iglesias con la voz engolada e imitando al candidato socialista que este miércoles en una entrevista en RNE insinuó que él controlaba a la fiscalía.

El líder de Podemos ha criticado el hecho de que Sánchez no rectificara sus palabras en el debate, en el que se comprometió a traer de vuelta a España al expresidente catalán Carles Puigdemont. "No me imagino en ese momento dónde tuvo que meter la cabeza Iván Redondo", ha subrayado Iglesias en referencia al asesor de Sánchez. Por su parte, el presidente en funciones ha reconocido este jueves que se equivocó al decir este miércoles que la Fiscalía depende del Gobierno: "Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso", se ha disculpado en un entrevista en La Sexta.