Un Iglesias moderado y sin éxito en sus guiños a Sánchez

Pablo Iglesias se ha puesto la noche del lunes la corbata para terminar de apuntalar la actitud sosegada con la que se ha presentado al debate. El pasado abril, la moderación fue su baza para salir airoso de los dos encuentros y recuperar, según cálculos de Podemos, un millón de votos en la recta final para el 28-A. En el único debate de esta campaña ha apostado por dejar a los representantes de la derecha que se enzarzaran entre ellos y que atacaran a Pedro Sánchez. El candidato de Unidas Podemos ha intentado romper esa dinámica de "todos contra el presidente" lanzándole varios guiños. Pero en el debate a cinco ha quedado claro que la complicidad de abril entre ambos dirigentes se ha precipitado por el mismo abismo que les separó tras la fallida negociación para formar Gobierno.

"Señor Sánchez, no tenemos que achicarnos ante esta derecha arrogante e ignorante", le ha dicho en mitad de la bronca sobre Cataluña. "Usted y yo deberíamos tener la suficiente altura para dejar atrás a esta derecha y trabajar por un acuerdo de país", le ha interpelado. El presidente en funciones le ha respondido atacando la posición soberanista de En Comú Podem, la marca catalana de Podemos con la que el PSC gobierna en Barcelona. Pero Iglesias no ha desistido. "Discuten entre ellos y no tienen dudas de gobernar en coalición. A ver si aprendemos algo, gobernemos juntos y deroguemos la reforma laboral", lo ha vuelto a intentar Iglesias en el bloque de economía.

El presidente en funciones, con la vista centrada en sus papeles, ha esquivado todos sus guiños. "Si Iglesias no está en el Gobierno, el señor Iglesias no aceptará ese Gobierno". "No va a haber gran coalición. El señor Iglesias jamás reconocerá que falta a la verdad cuando lo dice". Son algunas de las frases que le ha dirigido Sánchez.

Hasta el último minuto, Iglesias ha buscado una respuesta del que está llamado a ser su socio de Ejecutivo si el bloque progresista suma. "Hay que ser decente y sincero, decir con quién vamos a gobernar. Pedro Sánchez debe aclarar si va a gobernar con nosotros o prefiere un pacto por la derecha", ha reiterado, sin éxito. La posibilidad de un nuevo intento de Gobierno de coalición progresista ha quedado, por el momento, desterrada en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo.