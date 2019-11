Protege a tu bebé, cuida tu salud oral

La falta de educación sanitaria es un terreno abonado para la proliferación de mitos relacionados con la salud bucodental que perduran durante años.

Cada embarazo cuesta un diente: FALSO. El calcio que necesita el bebé procede de los alimentos que toma la gestante y no de sus dientes. Seguir una dieta equilibrada, tomar algún suplemento de calcio y una higiene adecuada es suficiente para evitar problemas.

Ante una urgencia dental, no deben hacerse radiografías. Esta prueba no está contraindicada en el embarazo y, por otra parte, la radiación es mínima y el dentista protege el cuello y el abdomen de la mujer. No se realizan las radiografías de control rutinario, pero están justificadas si hay una urgencia dental.