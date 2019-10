Viaja en el puente de noviembre con los mejores descuentos

Este viernes es un día no lectivo. El Día de Todos los Santos será lo más parecido a un puente desde que el pasado 15 agosto, quienes no estaban de vacaciones tuvieron un día libre. Serán muchos los que aprovechen estos tres días para hacer una escapada y desconectar de la rutina. Los más planificadores habrán hecho ya las reservas, pero puede que otros muchos no hayan empezado aún.

En EL PAÍS Escaparate queremos que todo el mundo pueda gastar un poco menos en la preparación de unas minivacaciones. Los que decidieron hace tiempo dónde querían ir y qué querían hacer tuvieron la oportunidad de elegir entre una variedad más amplia de alojamientos y actividades. Los que elijan estos días, tendrán menos opciones y, posiblemente, estas serán un poco más caras. Pero, con esta recopilación de códigos promocionales y ofertas que hemos encontrado en Descuentos EL PAÍS podrán conseguir un precio más ajustado.

Una escapada corta y con un presupuesto reducido

Estos días libres se pueden aprovechar para conocer nuevas ciudades y municipios que pasan desapercibido durante el resto del año. Sin salir del país, hay opciones para casi todos los gustos. Los amantes de la gastronomía pueden conocer las tapas y pinchos del norte; quienes busquen paisajes pueden perderse por los pirineos o por las Médulas en León y los que quieran acertar sin tener que pensar mucho en el destino, pueden visitar uno de los muchos lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad.

Aunque para muchos viajar conlleva necesariamente salir de la comunidad autónoma en la que se encuentran, no es estrictamente necesario hacerlo para descubrir entornos con una belleza extraordinaria. Quedarnos cerca de nuestro domicilio habitual puede resultar barato, porque se puede volver a dormir a casa y, sobre todo, muy relajante, porque no será necesario un gran desplazamiento. Para ahorrar un poco más si elegimos un plan de este estilo se pueden utilizar descuentos como los que encontrarás a continuación.

Balearia

Un par de días libres puede ser suficiente para conocer una isla, o alguna ciudad de la península si vivimos en el archipiélago. Los ferris de esta naviera salen de los puertos de Algeciras, Almería, Barcelona, Ceuta, Dénia, Formentera, Gran Canaria, Huelva, Ibiza, Málaga, Mallorca, Melilla, Menorca, Nador, Tenerife y Valencia con múltiples destinos y permiten viajar con o sin coche. Todos los trayectos, a excepción de la ruta Denia-Formentera y las que llegan a Estrecho, Nador y Argelia, son un 10% más económicos si se utiliza esta promoción.

Cupón descuento de Balearia del 10% en viajes en ferry

Europcar

Otra forma de llegar a un destino, si no tenemos coche propio o está fuera de un trayecto de autobús o tren es hacerlo con un coche de alquiler. Desde hace unos meses esta plataforma ofrece un descuento de 20 euros en las reservas que se realicen a través de su página web para cualquier coche que se recoja en una tienda del país. Con esta oferta cualquier trayecto puede resultar muy económico y permitir una flexibilidad que no tienen otros medios de transporte.

Cupón descuento de 20€ en alquileres de coches en España

Barceló Hoteles

A veces nos obcecamos por conocer las grandes ciudades del mundo sin darnos cuenta de las maravillas que tenemos alrededor. En muchas de las grandes ciudades del país hay hoteles de esta cadena que nos permitirán descansar y prepararnos para dar paseos y descubrir los secretos de lugares como Bilbao, Barcelona, Granada o Sevilla. La disponibilidad de sus habitaciones a estas alturas puede ser limitada, y también un poco más baratas gracias al 5% de descuento del que podrás beneficiarte con este código.

Cupón descuento exclusivo Barceló Hoteles del 5% en todas las reservas

Trekkinn

Los amantes de la montaña no necesitan mucho más que un buen par de botas, una mochila, agua y algo de comer para organizar su plan del puente. Un día libre es una excusa perfecta para hacer una ruta, disfrutar del aire libre y de los colores del otoño. Como en cualquier actividad deportiva es necesario contar con el material adecuado. En esta tienda online se pueden encontrar botas, impermeables, polares, pantalones térmicos, guantes y cualquier otro accesorio que nos pueda resultar útil en nuestro paseo. Cualquier compra que se realice en esta plataforma será un 5% más económico si a la hora de realizar el pago se utiliza esta promoción.

Cupón descuento en Trekkinn del 5% en todo

Juntar unos días de vacaciones y hacerse unas vacaciones 'low cost'

Otra opción para aprovechar estos días es juntar los tres días libres con alguno que nos haya sobrado de las vacaciones. Con esto no solo lograremos descansar más, sino también evitar los atascos, la alta ocupación en los hoteles y las colas para acudir a las atracciones más destacadas.

En esta época, fuera de la temporada alta del turismo, es habitual encontrar buenos precios para visitar lugares más lejanos como el Sudeste Asiático, Filipinas, Japón o Estados Unidos. La planificación de estos viajes puede ser más económica si se utilizan ofertas y promociones como estas que te proponemos y que son muy útiles para estancias de larga duración.

Lastminute

Hay dos formas de buscar un destino para las vacaciones: escogiendo el lugar que queremos y buscar ofertas para ir de la forma más económica o, elegir los días y buscar el lugar según el presupuesto que queramos gastar. En ambos casos podremos utilizar esta plataforma, que en estos momentos bonifica con 30 euros las compras de paquetes de vuelo más hotel que tengan un valor superior a 399 euros. Hay miles de combinaciones entre las que escoger.

Cupón descuento exclusivo de Lastminute por valor de 30€

Hoteles.com

No importa el destino al que nos animemos a ir, en esta plataforma seguro que hay un hotel que nos guste y se adapte al presupuesto que hemos asignado para el alojamiento. Su página permite reservar habitaciones en hoteles, apartamentos, casas rurales o complejos turísticos y estos días, todas las reservas que se realicen para viajar hasta el 30 de marzo cuentan con una rebaja del 8% sobre el precio original.

Cupón descuento en Hoteles.com del 8% en reservas

Axa Assistance

Uno de los aspectos que preocupa a la hora de hacer un viaje, sobre todo si es fuera de la Unión Europea, es contar con un buen seguro que proporcione una buena atención en el caso de que surja cualquier imprevisto. Esta compañía ha creado paquetes que se pueden personalizar según criterios como gastos médicos, seguro de equipaje y la posibilidad de cancelar la prestación. Cualquier seguro que se contrate a través de la promoción que hay a continuación cuenta con un descuento del 10%.

Cupón descuento para lotes de seguros de viajes en Axa Assistance del 10%

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de octubre de 2019.

