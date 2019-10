Pitingo, de los mítines del PP a la boda de la hija del exministro Michavila

Antonio Manuel Álvarez, más conocido como Pitingo, se vuelve a ir de boda este fin de semana. El cantante, de 38 años, fue uno de los invitados del enlace entre el periodista José Ribagorda y Loles Silva, celebrado el pasado mes de septiembre en Madrid. Pero este sábado el artista se debe trasladar a Candeleda, en Ávila, para asistir a la boda de la hija mayor de José María Michavila, que fue ministro de Justicia durante el mandado de José María Aznar.

Irene Michavila, de 25 años, y Ramón Lladó, de 24, (sobrino-nieto del empresario José Lladó Fernández-Urrutia) se darán el "sí, quiero" en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro del municipio, donde Pitingo cantará el Ave María, según ha confirmado el propio cantante a EL PAÍS en conversación telefónica. Además, la revista Vanity Fair asegura que, entre los 600 invitados de los novios, habrá caras conocidas del Partido Popular, como Esperanza Aguirre, Ángel Acebes y el actual líder de la formación, Pablo Casado.

El artista admite mantener una estrecha relación con José María Michavila, quien desde hace unos tres años ejerce como su abogado. Se conocieron en una fiesta organizada por Alejandro Sanz, amigo íntimo del expolítico tras coincidir con él en un curso de inglés en Londres, en el Reino Unido, como el propio Michavila contó a este diario en 2017. "Él me presentó a Shakira, que fue casi mi primera clienta cuando volví a la abogacía, pero lo dejé cuando ella vino a vivir a España. Y he llevado algún asunto de Pablo Alborán en sus inicios", dijo entonces Michavila.

Pitingo confiesa que su hijo Manuel, de siete años, y los del expolítico se llevan muy bien y recuerda con especial emoción a Irene Vázquez, la mujer de Michavila que falleció en 2013 a causa de un derrame a los pocos días de dar a luz a su quinto hijo. Pero el artista asegura que no habla de política con él, ni tampoco cuando queda con Felipe González, expresidente socialista, del que también asegura ser amigo. Una gran amistad que también compartía con la socialista fallecida hace dos años Carme Chacón. Molesto con que se relacione con una determinada formación, insiste en que no le importa la ideología política de las personas que conoce: "Soy amigo de fontaneros, carniceros, guardias civiles, de gente de derechas, de gente de izquierdas...". No obstante, zanja la discusión diciendo que sus verdaderos amigos "son de barrio pobre".

En medio de la popularidad que obtuvo gracias a su versión del tema Killing me softly with his song, en la que mezcló flamenco y soul, fue contratado a principios de 2009 por el PP para el acto de presentación de los candidatos a las elecciones vascas de marzo de ese año, en las que Antonio Basagoiti se postuló como lehendakari. En ese evento el artista interpretó Yesterday, de Los Beatles, y dio al típico mitin político, con discursos llenos de reproches al adversario y promesas, un toque más festivo. La fotografía del entonces presidente de la formación, Mariano Rajoy, y Pitingo estrechándose la mano supuso una vorágine de críticas contra el cantante, que tuvo que lidiar con el tema en varias entrevistas posteriores al evento.

El artista, que en el verano de 2018 también cantó para los Obama durante una de sus visitas a España, aclara que además del PP ha sido contratado también por otras formaciones, como el PSOE. Preguntado sobre si ha cantado en algún evento de los partidos emergentes, como Podemos, Ciudadanos y Vox, Pitingo prefiere no pronunciarse, aunque admite: "Ahora me puedo permitir el lujo de rechazar ciertas ofertas, pero antiguamente no era así". Asegura, eso sí, tener amigos en diversos partidos, sin especificar cuáles, y revela que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, fue a uno de sus conciertos.