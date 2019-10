Padres cuidadores: “Quedarme en casa criando a mis hijas, me ha cambiado la vida”

Padres que deciden quedarse en casa y cuidar de sus hijos. Una situación que no es especial, que empieza a ser cada vez más común, y que Igma Pacheco Rivas decidió tomar tras encontrarse con una cita que parecía escrita para él: Si quieres cambiar el mundo pasa más tiempo con tus hijos. Así, este hombre, dedicado a la investigación, diseño y cooperación internacional en diversos países de América Latina, decidió echarse la manta a la cabeza y ser él quien se encargara de la crianza de sus hijos.

Asentada ya la familia en Costa Rica, Igma tiene dos criaturas, Maya de siete años y Juno de tres, y “desde que supe que iba a ser padre, sabía que yo quería ocuparme de la crianza. Es algo que no quería delegar en otras personas. En mi opinión, creo que no solo es importante la calidad de tiempo que pasamos con nuestros hijos, sino también la cantidad, no es una cosa u otra, se necesitan ambas”. Quedarse en casa no solo fue una decisión que Igma tomó por ellas, también lo hizo por él: “Me parecía que era una oportunidad única: me la perdía o la vivía”.

Al igual que muchos padres y madres, Igma solo quiere contar su experiencia personal, "creo que es importante que en la actualidad ambos progenitores estemos implicados en la crianza. Mi historia es una más. Pero hacerme cargo de mis hijas, me ha cambiado la vida".

Los desafíos del día a día de la crianza

“El día a día con tus hijas en casa es muy intenso emocionalmente. Salen a la luz todos tus temores, inseguridades y tus limitaciones con relación al manejo de las emociones. Además, empiezas a revisar cómo te criaron tus padres, si lo hicieron bien y también lo que no hicieron. Para mí, fue una gran oportunidad para reconciliarme con ellos”. Según mantiene, una de las cosas que ha aprendido estando con sus hijas en casa es que las cosas no son ni buenas ni malas: "Esta dicotomía a veces nos lo hace pasar mal”.

Entre las cosas más positivas de participar en la crianza, está el hecho de que ha vuelto a reencontrarse con el niño que fue: “Tus hijas son el espejo en el que se refleja su ternura, su inocencia o su simplicidad para hacer las cosas. Además, te recuerdan constantemente que tú también tenías esa inocencia, que también fuiste niño”.

“Además, han cambiado totalmente mis prioridades, desde lo más cotidiano a lo más profundo. Desde un simple cambio de horario, pasando a la idea que tenía de divertirme, hasta en cómo me siento. El hecho de ser responsable de su desarrollo emocional me ha hecho ser más consciente de mis actos y sus consecuencias. He entendido que no son mis discursos o ideas lo que educa a mis hijas, sino mis actos”, argumenta este padre.

Tras esta experiencia, Igma entiende la familia como un proyecto, “algo que requiere planificación, formación, tomar buenas decisiones, mucha dedicación y trabajo en equipo. Hoy para mí es mucho más importante el grupo que mis anhelos personales”. Además, “sin una pareja que te apoye emocional y económicamente, quedarse en casa cuidando a tus hijas puede ser inviable. Yo soy afortunado de tener a Jana. Es una mujer muy equilibrada que me apoya y participa activamente en la crianza de nuestras hijas. El hecho de que ellas tengan la posibilidad de estar conmigo se debe en gran parte a ella”.

Emprender desde casa y criando a tus hijas

“Tenía la sensación de que la crianza de mis hijas había silenciado mi desarrollo intelectual. Y empecé a investigar sobre el mundo online, algo que era absolutamente desconocido para mí, y cómo esa modalidad de trabajo podría combinarla con mi formación, intereses y experiencia”, explica. Antes de ser padre, Igma desarrollaba su vida laboral en tres áreas: investigación académica, cooperación internacional y diseño arquitectónico: “Todo muy offline, con horarios y trabajo en oficina. Aunque el trabajo en cooperación internacional me permitió vivir y trabajar en distintos países, algo que te enriquece mucho como persona y profesional”.

Igma decidió entonces crear la plataforma Abouthaus y abandonar el rol de arquitecto diseñador/constructor para convertirse en un guía que educa y forma a las personas que deciden construir su casa. “Hoy todo es muy distinto. Trabajo desde casa con un equipo de cuatro profesionales en remoto; un promedio de cuatro horas por día y solo necesito mi ordenador y una conexión a Internet. Mis horarios son flexibles y se acomodan a las edades y necesidades de mis hijas. He llegado a compatibilizar de forma saludable mi vida familiar y laboral. Soy afortunado”.

