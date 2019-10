15 limpiadores faciales especiales para eliminar granitos

"Alrededor del 50% de la población mundial de entre 20 y 40 años ha sido diagnosticada de acné leve y piel grasa". Son datos de la Clínica Dermatológica Internacional y confirman que tener granitos en la piel -sobre todo del rostro- no es solo cosa de la adolescencia. Es, de hecho, una de las mayores preocupaciones estéticas de los españoles junto al envejecimiento de la piel, la caída del pelo y la celulitis.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, hacemos un llamamiento a todas esas personas afectadas por el acné: además de mantener bajo el nivel de estrés, el paso más importante para eliminar los granitos es realizar una buena limpieza. Y para lograrlo, no sirve lavarse la cara con agua y jabón ni tampoco utilizar un simple agua micelar... Hay que elegir un limpiador especial que trate la piel grasa y el acné de forma específica. Estos son los mejores que hemos encontrado en la tienda de belleza online Lookfantastic:

* Aplica el código ESCAPARATE22 al finalizar tu compra para conseguir un 22% de descuento en productos seleccionados.

Geles

¿Cómo aplicarlos? Humedece tu rostro con agua y enjuaga con una cantidad generosa de gel con la ayuda de tus manos. Retira el resto, junto a la suciedad eliminada, con agua o con la ayuda de un disco desmaquillante.

Avene Cleanance

El gel preferido de las mujeres con piel acneica es, desde hace años, el Cleanance de Avène. Una fórmula sin jabón que utiliza agua termal para limpiar y purificar los poros. Además, contribuye a regular la producción de grasa de la piel y hace que la sientas limpia y fresca. Puede utilizarse tanto en el rostro como en otras zonas del cuerpo afectadas por los mismos síntomas.

Compra por 12,95€

Caudalie Vinopure

El mismo efecto lo consigue el gel Vinopure formulado a base de uva de Caudalie. Está, además, enriquecido con ácido salicílico para que funcione como un suave exfoliante y elimine las pieles muertas y todas las impurezas. La marca asegura que el 96% de sus usuarios han notado la reducción de brillos y grasa en su piel tras 28 días de uso.

Compra por 18,95€

SVR Sebiacelar

También formulado sin jabón, el gel Sebiacelar de SVR Laboratories purifica y descongestiona la piel sin resecarla ni provocar tirantez. Está desarrollado con ingredientes activos que lo transforman en una mousse delicada al fundirse con la piel y elimina el exceso de grasa y las impurezas a la vez que hidrata.

Compra por 4,95€

Garnier Pure Active Gel

La refrescante fórmula Pure Active de Garnier es una de las más vendidas. Infusionada con ingredientes como eucalipto y zinc, contiene también ácido salicílico para revitalizar la piel y generar un ligero efecto detox que purifica y limpia los poros para conseguir una piel sin brillos ni impurezas.

Compra por 5,95€

Vichy Normaderm

Ideal para desobstruir los poros es el gel Normaderm de Vichy, famoso por realizar una limpieza profunda y conseguir un ligero efecto de secado en la piel. También enriquecido con ácido salicílico y glicólico es efectivo pero lo suficientemente suave para usarlo a diario.

Compra por 11,45€

Bálsamos y espumas

¿Cómo aplicarlos? Aplica el bálsamo o la espuma directamente sobre la piel y masajea para ver cómo desaparece el maquillaje. Retira el resto, junto a la suciedad eliminada, con agua o con la ayuda de un disco de algodón.

Clinique Take the day off

Como si de magia se tratara, el bálsamo Take the day off de Clinique consigue exactamente eso: eliminar tanto el maquillaje como los restos de contaminación de tu rostro. Su textura sólida ligera se transforma en un aceite líquido -pero no graso- al entrar en contacto con la piel y disuelve la suciedad de cara y ojos.

Compra por 29,45€

Paula’s Choice Skin Balancing

Además de desmaquillar, la espuma Skin Balancing de Paula's Choice reduce la grasa que contiene la piel. Está libre de fragancias y es apto para las pieles más sensibles, en las que funciona sin crear irritaciones ni rojeces.

Compra por 23,45€

REN Clear Calm

Elaborado a partir de arcilla francesa -que absorbe el exceso de aceite-, el limpiador ClearCalm de REN es perfecto para combatir los brotes de acné (y también de manchas). Limpia y purifica a la vez que exfolia y disminuye la visibilidad de los poros. Contiene, además extracto de miel de Manuka para calmar y nutrir simultáneamente.

Compra por 25,95€

Dermacologica Clear Start

La espuma Start Beakout Clearing de Dermacologica elimina células muertas, suciedad y exceso de grasa con una pasada: son todas las causas de poros obstruidos y espinillas. Está formulada a base de aceites esenciales que, a su vez, calman la piel irritada.

Compra por 20,45€

CeraVe espuma

Una de las marcas de tratamiento favoritas de las celebrities y uno de los limpiadores más vendidos: el Foaming Facial de CeraVe es una espuma especial para pieles grasas y sensibles. Su textura, aparentemente gel, se transforma en mousse al contacto con el agua y limpia a la vez que refuerza la función barrera de la piel. Además, contiene ácido hialurónico para un plus de hidratación.

Compra por 7,95€

Tónicos y lociones

¿Cómo aplicarlos? Como último paso del ritual de limpieza con la ayuda de un disco desmaquillante (mejor si es sostenible y reutilizable).

COSRX Blackhead Power Liquid

Ideado para purificar la piel, el Blackhead Power Liquid de COSRX es una solución exfoliante enriquecida con un 4% de betahidroxiácidos que desobstruye los poros y reduce el exceso de sebo. Añade también hialuronato sódico que hidrata y proporciona sensación de frescor y un aspecto saludable a la piel.

Compra por 30,45€

Origins Zero Oil

Mezclando serenoa -una hierba medicinal perteneciente a la familia de las palmeras- y ácido salicílico, el tónico purificante Zero Oil de Origins ayuda a controlar el exceso de sebo y estimula la superficie de la piel para tonificar y mimar la piel dejándola limpia y refrescada

Compra por 21,95€

Weleda Aknedoron Cleansing

Los ingredientes naturales de la loción limpiadora Aknedoron de Weleda hacen que limpie sin desprender la capa de grasa natural de la piel y restaurando su pH natural. Cuenta, además, con propiedades antiinflamatorias y calmantes para refrescar y revitalizar la piel.

Compra por 13,95€

La Roche-Posay Effaclar astringente

Effaclar Loción de La Roche-Posay es su agua termal más exitosa. Funciona en cualquier tipo de piel, incluso en las más sensibles, y ofrece los cuidados que necesita una con tendencia acneica. Contiene ácido salicílico para exfoliar y controlar la producción de grasa.

Compra por 10,95€

Rodial Dragon’s Blood Cleansing Water

Los productos de la línea Dragon's Blood de Rodial ya se han convertido en best-sellers de la marca. En especial su limpiador micelar con ácido hialurónico y vitamina B3 que hidrata y alivia la piel a la vez que desmaquilla y elimina el exceso de aceites e impurezas.

Compra por 38,45€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de octubre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.