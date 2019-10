A Errejón se le ve vacilar cuando se le interroga sobre las diferencias de su programa con Podemos. Sin duda es un punto débil. Aunque enfatice lo verde como elemento distintivo, no es fácil defender programáticamente la cuña de Más País. El poeta Eduardo Jordá lo ha resumido de modo muy gráfico: “Si alguien entiende las diferencias ideológicas entre Errejón e Iglesias, es que también entiende los debates teológicos de los arrianos contra los trinitarios durante el Concilio de Nicea”. Sin embargo, el líder de Más País ya ha desarrollado un relato con el que explicar el interés de su irrupción ahora —precisamente ahora, ese mismo ahora que Sánchez exprime en su eslogan— para el 10-N: en una repetición electoral, conviene poder ofrecer algo diferente. El 10-N no debería ser una reedición del 28-A simplemente volviendo a tirar los dados. Su mensaje "si la llave la tienen los mismos, puede volver a ocurrir lo mismo" básicamente conecta con aquella idea atribuida a Einstein: “si buscas resultados distintos, no vuelvas a hacer lo mismo”. Si quieres que pueda sumar un Gobierno de izquierdas, no votes los mismos sumandos que han fracasado.

Errejón tiene la ductilidad generacional de la política líquida, y el pragmatismo del populismo laclauano. Sencillamente es consciente de que necesita desarrollar un discurso voluble que pueda encajar en la intersección llena de aristas entre PSOE y Podemos. Y, de hecho, la propia vacilación de su respuesta programática puede no obedecer a la inseguridad, sino a desprenderse de planteamientos dogmáticos. Esa parece una hipótesis plausible, porque Errejón nunca ha dudado ni siquiera para hablar de núcleo irradiador. El tono ante esa y otras preguntas, con una ralentización en el tempo acompañada de cierto titubeo parece estar bien calculado precisamente como aval de su oferta contra el dogmatismo. Abiertamente Errejón utiliza la palabra “actitud”. No se trata de ofrecer un programa distinto que resulte necesario, sino una actitud distinta que con toda seguridad sí resulta necesaria.

Esta estrategia no es nueva en la política española, sino algo que conecta directamente con la desplegada por Zapatero en 2004: el talante. Sí, en esta actitud hay un eco inevitablemente zapateriano. El mensaje de Errejón es simple: si con la actitud de Sánchez e Iglesias no ha habido manera de sacar adelante un Gobierno de izquierda, hay que apostar por otra actitud que facilite eso. Vota Talante.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.