Miley Cyrus invierte en la primera cafetería de cannabis de EE UU

La cantante Miley Cyrus nunca ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre su consumo de marihuana. Ahora la artista se ha convertido en inversora de un establecimiento que dispensa cannabis, de la mano del músico Mark Ronson y el humorista Chris Rock: Lowell Cafe, que abrirá sus puertas la medianoche del martes 1 de octubre en West Hollywood, Los Ángeles (California). Se trata de la primera cafetería de estas características en Estados Unidos, país que ha legalizado el consumo de marihuana de manera recreativa en 11 de sus 52 estados y la medicinal, en 33.

El local, con una capacidad de 220 personas, ofrece un menú basado en tetrahidrocannabinol y cannabidiol, componentes psicoactivos del cannabis, aunque también dispone de una carta para aquellos clientes que no quieran consumir drogas. No obstante, la ley del estado de California prohíbe la venta de alcohol y marihuana en el mismo lugar, por lo que solo se podrán beber cafés, tés, zumos y batidos.

La Comisión de Licencias Comerciales de Los Ángeles aprobó por unanimidad el pasado mes de julio la licencia de la cafetería, aunque dicha decisión no contentó a todos los ciudadanos. Denise Eger, una rabina cuya sinagoga se encuentra en la acera contraria al Lowell Cafe, expresó al medio estadounidense Los Angeles Times su preocupación por el olor que podía entrar en su templo durante las diferentes celebraciones, debido a que el negocio cuenta con una terraza. No obstante, uno de los cofundadores del mismo, Sean Black, respondió en Bloomberg que "el local tiene un sistema de filtración de aire (...) para evitar que ocurra tal problema", como recoge The Daily Mail.

Miley Cyrus confesó en 2017 haber dejado de fumar marihuana. “Me gusta rodearme de gente que me motive a estar mejor, más evolucionada, abierta. Y he notado que esa no es la gente que está drogada”, dijo la cantante a la revista Billboard. En la misma entrevista explicó que lo que la motivó a dejar de consumir estos productos fue un sueño recurrente en el que moría por estar "tan fumada". La artista sentenció: "Nadie muere por fumar marihuana, pero nunca nadie ha fumado tanto como yo lo hacía".

Esta nueva aventura empresarial llega en una época exitosa en lo profesional y turbulenta en lo personal para Cyrus. Tras la ruptura con su exmarido el actor Liam Hemsworth, la cantante quiso hablar sobre ello en su cuenta de Twitter el pasado agosto. Entre los diferentes mensajes que fue publicando también trató del consumo de drogas. "No es ningún secreto que he estado de fiesta en mi adolescencia y principios de mis 20. (...) No solo fumé, sino que defendí la marihuana, experimenté con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar con MDMA y meterme rayas en el baño", reconoció, en referencia al tema We Can't Stop, de 2013.

Cyrus todavía no se ha pronunciado sobre el final de su relación con la bloguera Kaitlynn Carter, un romance que ha durado tan solo dos meses y que fue la causa de la separación entre ella y Hemsworth. O por lo menos no lo ha hecho de forma clara y directa, porque en una historia publicada en su cuenta de Instagram este domingo en la que aparece con sus dos perros, la cantante expresa: "Despertarme rodeada de animales es mi manera favorita de arrancar una mañana. Inmediatamente me recuerdan lo que es el amor incondicional. Lo mejor de los animales es que a ellos no les importan los detalles. (...) Nada de andar preguntando sobre riqueza, carrera, talento, raza, sexo o edad. Ellos te devuelven su amor multiplicado por cien, y lo único que piden a cambio de ser cuidados es lealtad, seguridad y confianza". Un dardo envenenado a sus exparejas.