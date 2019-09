Liam Hemsworth se enteró de la ruptura con Miley Cyrus por las redes sociales

A mediados de agosto, cuando apenas llevaban ocho meses casados, el actor Liam Hemsworth y la cantante Miley Cyrus anunciaban su separación a través de un comunicado. Sin embargo, ahora se ha conocido que ese plural no es del todo correcto. Según fuentes cercanas al actor, él no sabía que el entorno de la intérprete de Hannah Montana iba a contar esa ruptura y que, de hecho, Hemsworth se enteró del fin de su matrimonio a través de esa simple nota y por redes sociales.

Hemsworth, de 29 años, no sabía nada sobre la emisión de ese comunicado, y de hecho se encontraba en Australia, mientras que su todavía esposa estaba en Italia junto a quien entonces se supo que era su nueva pareja, la bloguera Kaitlynn Carter. Así lo han contado ahora fuentes muy cercanas al intérprete de Los juegos del hambre en exclusiva al medio estadounidense Page Six.

"Liam y Miley han acordado separarse. Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras", decía entonces ese comunicado, publicado en un primer momento por la revista estadounidense People y replicado después por todos los medios del planeta. Aunque Cyrus habló del asunto horas después, asegurando que no se podía "luchar contra la revolución". Sin embargo, Hemsworth tardó días en pronunciarse al respecto.

La relación entre Hemsworth y Cyrus —de 26 y 29 años— lleva una década de idas y venidas. La pareja se conoció en 2009 durante el rodaje de la película La última canción, se prometieron tres años después, en 2012, y en 2013 se separaron. En 2015 volvieron a encontrarse y, un año después, empezaron a salir juntos de nuevo. Fue a finales de 2018 cuando se supo de su matrimonio, que tuvo lugar en Australia, tierra natal de él, en fechas navideñas. Apenas ocho meses después se separaban.

Poco antes de conocerse su separación diversos medios filtraron unas imágenes de la cantante de Wrecking Ball besándose en la cubierta de un barco en el lago de Como con una bloguera llamada Kaitlynn Carter. Según dijeron entonces los medios estadounidenses, ambas llevaban juntas "un par de meses". Carter era la esposa de Brody Jenner, uno de los hijos de Caitlyn Jenner —antes Bruce Jenner, padrastro de las Kardashian y padre de Kendall y Kylie Jenner—, y al parecer está "totalmente de acuerdo" con la relación entre ambas.

"Escribí una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor", dijo Liam Hemsworth poco después de conocerse su separación. Entonces, los medios afirmaron que la ruptura tuvo lugar un par de meses atrás. Sin embargo, Hemsworth debió ser el último en enterarse.