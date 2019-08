Miley Cyrus sobre su divorcio: “No puedes luchar contra el cambio”

"No puedes luchar contra el cambio", reflexiona Miley Cyrus sobre su divorcio de Liam Hemsworth: La cantante, de 26 años, ha esperado solo unas horas desde que se iniciara ese arduo debate en las redes sociales y medios de comunicación a cuenta de su separación del actor australiano Liam Hemsworth, una noticia que dio a conocer el domingo su propio representante, para salir ella misma a la palestra y ofrecer a los internautas una profunda reflexión sobre el carácter "inevitable" de la "evolución" humana, una de las circunstancias a la que atribuye el fin de su matrimonio de ocho meses con el astro de Hollywood.

"No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable... Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma", dice el texto que la artista ha compartido en Instagram.

Esta no ha sido la única metáfora que ha empleado Cyrus para asociar su propia experiencia personal con el cambio climático, ya que en otras fotografías posteriores la intérprete ha posado relajada y ataviada con una llamativa indumentaria deportiva con el objetivo de tranquilizar a sus seguidores sobre su estado anímico. "La vida es una escalada constante, pero las vistas son geniales. Día nuevo, nueva aventura", ha escrito con serenidad y quizá un punto de resignación en las dos últimas publicaciones de su perfil público, donde acumula más de 97 millones de seguidores.

"Te quiero", le ha dirigido en una de ellas su buena amiga Ariana Grande, quien también protagonizó una sonada ruptura, en su caso con el actor y humorista Pete Davidson, después de tres meses escasos de intenso romance que derivaron incluso en un breve compromiso matrimonial.

Ver esta publicación en Instagram New day. New adventure. 💚 Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 11 Ago, 2019 a las 12:20 PDT

Un comunicado de Miley Cyrus y una fotografía en la que aparece besándose con la bloguera Kaitlynn Carter pusieron final al matrimonio de la primera con el actor Liam Hemsworth. "Liam y Miley han acordado separarse. Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras", explicó un portavoz de Cyrus a la revista People. Este pidió respeto por la privacidad de la ya expareja, al tiempo que señaló que el recién roto matrimonio seguiría dedicado a su tarea como "padres de todos los animales que comparten". La noticia llega cuando Cyrus se encuentra de vacaciones en Italia junto a Carter, que a su vez anunció hace una semana que se separaba de Brody Jenner, hijo de Caitlyn Jenner y Linda Thompson.

A lo largo de las últimas horas, varias fuentes procedentes del entorno más íntimo de Miley Cyrus y Liam Hemsworth han ofrecido toda clase de detalles sobre los entresijos de un "distanciamiento" entre la pareja que, aunque habría empezado a hacerse patente antes incluso de su boda de finales del año pasado, se habría acentuado especialmente durante el último trimestre."Desde que se reconciliaron [en 2016, después de tres años separados], todo el mundo pensaba que Miley y Liam eran la pareja perfecta, pero lo cierto es que todavía había muchos asuntos sin resolver. La verdad es que a sus más allegados no les ha sorprendido en absoluto, ya que tenían visiones muy contrapuestas sobre aquellos elementos fundamentales para conseguir que una relación funcione a largo plazo", ha revelado uno de estos informantes.

La relación de la pareja se remonta hasta hace una década, cuando se conocieron en el rodaje de La última canción. Prometidos en 2012, cortaron un año más tarde. Pero en 2015 volvieron a encontrarse y en 2016 retomaron su relación. El anuncio de su matrimonio a finales de 2018 y el divorcio conocido este domingo son dos capítulos más de su agitada relación.