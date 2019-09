El vídeo hiperrealista que recrea la matanza en un colegio estadounidense

El 14 de diciembre de 2012 cambiaría para siempre la historia de Estados Unidos. Ese día perdían la vida en el colegio Sandy Hook Elementary School, en Newtown, Connecticut, 28 personas, de ellas 20 eran niños. El ejecutor de la masacre fue Adam Lanza. Además, fallecieron la madre del tirador y seis adultos del centro. Nunca antes en EE UU se había producido una matanza de tal calibre en niños, tocando la fibra de los ciudadanos y gobernantes contra un lobby de las armas que todavía hoy, siete años después, sigue teniendo un gran peso en la sociedad estadounidense.

Lo ocurrido en Newtown es el tiroteo masivo más mortífero en una escuela de Primaria o Secundaria de la historia de EE UU, y es el cuarto tiroteo ejecutado por una sola persona, solo superado por las matanzas de Virginia Tech en 2007, la Masacre del club Pulse de Orlando en 2016 y el tiroteo de Las Vegas de 2017. Exactamente, según el Centro de Defensa y Seguridad Nacional, ha habido 387 incidentes de tiroteos en escuelas desde 2012, el año de Sandy Hook, y casi 20 solo en el último año.

Tras el suceso, el ex presidente Barack Obama decidió intervenir llevando una nueva propuesta contra la venta y uso de armas que resultó denegada, tanto por el Congreso como el Senado de Estados Unidos. Ni las vidas perdidas, ni los programas de televisión, ni las banderas a media asta durante días pudieron contra una tradición que mata a niños y adolescentes cada año en el país. Nada cambió. Desde entonces, los tiroteos masivos no han cesado. A pesar de que grandes marcas, referentes de la venta de armas, como Wal-Mart, han decidido dejar de hacerlo.

Con el corazón encogido todavía, y en un momento clave en el que los ciudadanos están hartos de que sus hijos mueran en clase, la Fundación Sandy Hook Promise, que se fundó tras el tiroteo, ha lanzado un vídeo sobrecogedor para evitar que episodios así ocurran de nuevo.

En el vídeo todo parece un día normal en un instituto cualquiera, los niños hablan de sus monopatines, de sus nuevos cascos… , pero de repente todo se vuelve oscuro. Se oyen gritos y disparos, y los alumnos empiezan a usar todo lo que tienen a su alcance para escapar. Para salvarse. Para ayudar a sus amigos. Por ejemplo, uno usa el monopatín para romper la ventana; otra utiliza sus calcetines para tapar la herida de una compañera, otra, escribe en su móvil “Te quiero mamá”, antes de que el tirador entre en el aula donde está escondida. El corto termina con un mensaje: “Llega el curso escolar y sabes lo que eso significa. Los tiroteos en los colegios son prevenibles cuando adviertes las señales”.

"Este anuncio de servicio público es impactante, incómodo, difícil de ver, al no maquillar un tiroteo en la escuela", ha declarado Mark Barden, cofundador de Sandy Hook Promise, a the Guardian. "Espero que la gente vea esto y se inspire para tomar medidas". El vídeo es parte de la campaña Know the Signs de esta organización, cuyo objetivo es prevenir los tiroteos y los suicidios en la escuela al identificar a los estudiantes que corren el riesgo de lastimarse a sí mismos o a otra persona. La fundación dedica parte de su tiempo a programas de educación que enseñan a detectar las señales.

Aunque también tiene un objetivo político: EE UU se encuentra inmerso en el Senado con la votación de un proyecto de ley que requeriría la verificación de antecedentes para todas las ventas de armas, y otro proyecto de ley que fortalecería los procedimientos de verificación de antecedentes de los minoristas de armas. Ambos fueron aprobados en el Congreso hace más de seis meses.

