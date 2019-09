Bon Iver: lo que hace uno cuando tiene dinero

Me gustaba más su primer disco. Empieza fuerte, me gusta. Le pega a usted disfrutar del rollito del compositor ermitaño escribiendo tristes canciones de desamor en una cabaña aislada, sí. Y usted es el típico que me va hablar de evolución y nuevas tecnologías y otras patochadas que se usan para disimular que un disco es una mierda. No es para nada una mierda, de hecho está bastante bien, pero le voy a replicar con un concepto que le duele incluso más. Este es un disco hecho con esa libertad que da el dinero. Ha ganado tanto con los tres primeros que ahora se puede permitir hacer lo que quiera. Yo preferiría que alguien me parase los pies. Sí, claro, y yo me lo creo.

