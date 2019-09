4

La curandera tradicional Bi Mwanahija Mzee (en el centro) revisa el pañal de un niño que fue llevado a ella por estreñimiento. "La gente viene aquí porque realmente los ayudo. Conocí a muchos pacientes que fueron al hospital primero y no obtuvieron soluciones o la medicina no funcionó ", dice Mwanahija Mzee. "Este es mi trabajo seis días a la semana durante más de 20 años, así que lo hago mejor, sé más que ellos. Los pacientes que acuden a mí no mueren", afirma, rotunda.