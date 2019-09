Viajar corriendo (que no deprisa)

Ahora que está de moda todo lo slow y la vuelta a los orígenes, resulta que hay gente que hace turismo corriendo. Que no deprisa (no es lo mismo). La afición cada vez más extendida a correr ha llevado a touroperadores de todo el mundo a montar programas para runners que quieran descubrir ciudades a golpe de zapatilla. Si se viaja para bucear, para jugar al golf o para subir montañas, ¿por qué no hacerlo para practicar tu deporte favorito, el running? Pero ojo, no consiste en apuntarse a maratones populares o carreras oficiales. Son rutas personalizadas que recorren distancias indecentes para cualquier turista de a pie con guías que mientras corren a tu lado ¡te cuentan de todo! Los running tours ofrecen recorridos por ciudades abarcando distancias desde cinco kilómetros hasta de media maratón, atendiendo todo tipo de condiciones físicas y habilidades. Estos son algunos de los más interesantes: