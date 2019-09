He sido profesora durante 45 años y cuando surgía la pregunta de cuál era la asignatura más importante yo siempre decía que era la Educación Física. No bromeaba. Las jornadas escolares son largas y duras. Los alumnos pasan horas sentados tomando apuntes, haciendo trabajos en grupo, examinándose... Es necesario, por su salud mental, quemar toda esta energía acumulada, y la mejor manera es a través del esfuerzo físico. El PSOE quiere que sean obligatorias tres horas semanales de la asignatura que contarán igual que otras. Es una necesidad, ya que el 34% de los escolares en España sufre sobrepeso. Se debe a su vida tremendamente sedentaria. La asignatura incluirá información sobre nutrición y hábitos saludables. Creo que también es bueno que los alumnos participen en equipos para subir su autoestima y ver que lo importante es participar y no solo ganar.

Charlotte Stern Barkerding. Murcia

