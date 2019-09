Brad Pitt pasó año y medio en Alcohólicos Anónimos tras su divorcio

Hace casi tres años desde que Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron el final de su matrimonio después de una historia de amor que duró más de una década. La pareja era una de las más perseguidas y queridas de Hollywood, por lo que su ruptura supuso un shock para sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo se han ido conociendo detalles de lo que luego se ha desvelado como un agrio divorcio que ha tardado años en dirimirse.

El último capítulo del mismo lo escribe ahora Pitt, que ha hablado sobre su relación con la protagonista de Maléfica durante la promoción de su nueva película, Ad Astra, que llegará a las salas a finales de septiembre. En una entrevista con The New York Times, el intérprete ha explicado cómo el final de su matrimonio se vio condicionado por su adicción al alcohol, algo que ya había comentado hace un par de años en una entrevista con la revista GQ. Sin embargo, esta vez ha explicado que tuvo que pasar por terapia para superar su adicción y que decidió recurrir a la ayuda de Alcohólicos Anónimos. "Tenía sentados alrededor a un montón de hombres abriéndose y siendo honestos de un modo que nunca había escuchado", relata. "Creo que se convirtió en un lugar seguro donde no se juzgaba a nadie".

Según explica, formó parte del programa durante un año y medio. "Lo cierto es que resultaba bastante liberador exponer sin más tu lado más desagradable", reflexiona el actor sobre su paso por las charlas de esta asociación. "Hay un gran valor en todo ello. Llevé las cosas hasta el límite, así que ya he eliminado todos mis privilegios respecto a la bebida", explica.

En esa misma entrevista, Pitt también habla acerca de cómo le afectó la inmensa fama que tuvo en los años noventa, que terminó de invadirle durante su matrimonio con la también actriz Jennifer Aniston, con quien estuvo casado entre 2000 y 2005. "Era realmente incómodo para mí, con esa mezcla de expectaciones y juicios de valor", asegura hoy, casi dos décadas después. "Me convertí casi en un ermitaño y decidí condenarme al olvido".

Brad Pitt ha estado casado dos veces y tiene seis hijos (tres biológicos y otros tres adoptados) de su unión con Angelina Jolie. Precisamente los niños han sido la mayor complicación a la hora de dirimir su matrimonio, ya que ambos han batallado por quedarse con la custodia de los chicos y por la pensión de los mismos, cuyas edades van desde los 18 años del mayor, Maddox —que acaba de empezar la Universidad en Seúl (Corea del Sur)— a los 11 que tienen los gemelos Knox y Vivienne.

Las dificultades de su separación han sido tales que en junio de 2018 un juez californiano le exigió a la actriz que debía permitir que sus hijos establecieran "una relación sana y fuerte" con su padre. Meses después, ella le demandaba ante los tribunales para exigir que Pitt pagara "el 50% de los gastos de los niños", así como una compensación retroactiva. Entonces el actor aseguró que había pagado más de 1,1 millones de euros en "recibos y facturas para el bienestar de Jolie y los niños". En diciembre consiguieron un acuerdo para la custodia de los pequeños.