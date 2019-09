Vuelta al cole: los mejores descuentos en material escolar, ropa deportiva y artículos tecnológicos

Con el final del verano termina el buen tiempo. Toca aparcar los excesos, volver al trabajo y asumir, en definitiva, que las vacaciones se acaban. Son minoría los que eligen septiembre para viajar y descansar. Para la gran mayoría, hay que volver a la rutina. Se habla poco de la cuesta de septiembre pero lo cierto es que la vuelta al cole supone un desembolso importante para muchos padres. Uniformes nuevos, calzado, agendas, estuches, mochilas, chándales y un largo etcétera llegan tras un periodo estival en el que no hemos escatimado en gastos. Por eso, en EL PAÍS Escaparate, hemos reunido buena parte de los descuentos más importantes en libros de texto, material escolar, ropa deportiva y tecnología para que afrontes este mes de la forma más llevadera posible. Y, sobre todo, para que no gastes ni un céntimo más de lo debido en un periodo tan complicado para la economía familiar.

Material escolar

Esta es sin duda la sección que más parte del presupuesto se lleva. Toca renovar la ilusión de los más pequeños de la casa por un nuevo curso escolar, y qué mejor forma de hacerlo que con el material que más les guste: mochilas, agendas y estuches de sus dibujos y películas favoritas, rotuladores y bolígrafos con los que puedan rendir al máximo y cuadernos y archivadores de calidad a la par que duraderos. No tiene que suponer un gran desembolso si se sabe buscar y se comparan los diferentes comercios y grandes superficies. Algo que, es cierto, lleva mucho tiempo. Por ello, ya nos hemos encargado de ello y pasamos a continuación a señalar los portales que mejores descuentos ofrecen en material escolar.

Amazon

El gigante norteamericano se suma un año más a la campaña de vuelta al cole ofreciendo algunos de los mejores descuentos para que tus hijos lleguen bien preparados al inicio del curso escolar. Encontrarás descuentos de 10 euros en libros de texto de primaria y secundaria, siempre que tus compras sean iguales o superiores a 90 euros. Han implementado un buscador especializado (librosdelcole.es) para que puedas encontrar los libros de cualquier editorial para todos los cursos de forma rápida y sencilla. Igualmente encontrarás promociones similares en uniforme escolares, material de oficina, papelería, agendas, mochilas y estuches. Date prisa porque esta promoción solo es válida hasta el 30 de septiembre.

Fnac

Pese a que es conocida por su extenso catálogo tecnológico, esta gran superficie cuenta con una interesante oferta en material escolar que va desde mobiliario a calculadoras, pasando por mochilas, agendas, material de escritura, libretas, carpetas, cuadernos y estuches. Asimismo, cuenta con libros de literatura y descuentos especiales para socios de hasta el 5%. Encuentra rápidamente todo lo que buscas para tus hijos gracias a su ágil buscador.

Casa del Libro

No podía faltar uno de los comercios más importantes del sector editorial. Afronta esta vuelta al cole 2019 de la mejor forma posible con un precio mínimo garantizado. Además, te permite encontrar rápidamente las referencias que buscas mediante el centro de enseñanza, el ISBN o el EAN13 de cada libro. Resérvalos para no quedarte sin ellos, desde educación infantil a bachillerato internacional o desde primaria y ESO a libros técnicos universitarios. ¡Incluso podrás conseguir envíos gratis! Por si todo lo anterior no fuera suficiente, si encuentras un libro del curso escolar 2019/2020 más barato, te devolverán la diferencia.

Tecnología e informática

Los sistemas de enseñanza han cambiado mucho en muy pocos años. La tecnología y la informática se han abierto paso en apenas una década hasta convertirse en un pilar básico en muchos centros de enseñanza. Cada vez son más los que adaptan sus métodos a la sencillez, la inmediatez y a las infinitas posibilidades de Internet, de los ordenadores y de las tabletas. Esta revolución ha afectado de manera positiva a todos los aspectos de nuestra sociedad y también a la educación. Por eso es importante saber adaptarse, pero no por ello precipitarse e invertir más de lo debido en nuevas tecnologías. Y es que cada vez son más las firmas que ofrecen interesantes descuentos en esta vuelta al cole. A continuación puedes ver los más interesantes.

Lenovo

Desde el día 4 al 6 de septiembre EL PAÍS Escaparate ofrece un 28% de descuento en una gran cantidad de productos seleccionados de la web. Encontrarás portátiles, ordenadores de mesa, workstations, tabletas, accesorios monitores y hasta software rebajado. De la misma manera ofrecerán descuentos puntuales en determinados artículos, especialmente en portátiles. Busca el que más se adecúe a las necesidades de tus hijos y hazte con él antes de que sea demasiado tarde.

El Corte Inglés

En los Tecnoprecios de estos grandes almacenes, unos de los más importantes del país, además de financiación en hasta 12 meses y envíos gratis a domicilio, encontrarás descuentos en discos duros, portátiles, ordenadores de mesa y tabletas. Además contarás, en todas las compras que realices en esta sección, con 3 meses de seguro gratis, entrega en 48 horas y devolución gratuita en centro comercial si no estás satisfecho con alguna de las compras que has realizado.

HP

Uno de los gigantes informáticos se suma, una vez más, a la vuelta al cole. Y lo hace presentando 23 nuevos productos que irán desde ordenadores premium a los gaming. Entre los primeros se encuentra el HP Spectre, un portátil que presume de ser el más fino del mundo y que pesa únicamente 1,16 kilogramos. En una gran parte de su catálogo encontrarás hasta un 15% de descuento para que tus hijos se hagan con una herramienta de trabajo fiable y duradera, imprescindible en su vida académica.

Ebay

Ahorra hasta 50 euros en tu portátil de la mano de uno de los portales más importantes del mercado. Productos nuevos, de segunda mano y reacondicionados se reúnen en un sitio web que además te ofrece los envíos gratis. Filtra por marca o por tamaño de pantalla y encuentra rápidamente la tecnología que tus hijos necesitan para afrontar el nuevo curso escolar con las máximas garantías posibles.

Uniformes, calzado y ropa deportiva

Sin apenas darnos cuenta, los niños crecen. De un año para otro la ropa escolar queda inservible. Es también el material que más se desgasta, en el recreo, jugando con los amigos, de camino a casa. Por ello, casi cada año, hay que cambiarla. Ahora camisas, polos, pantalones, faldas, bermudas, zapatos, jerseys, batas y babis te saldrán a un precio mucho más económico en EL PAÍS Escaparate. De la misma manera, la ropa deportiva de las principales marcas del sector también se apunta a esta vuelta al cole 2019 ofreciendo los mejores precios en chándales y zapatillas para que, tanto en educación física como en sus actividades extraescolares favoritas, disfruten rindiendo al máximo. Estas son algunas de las firmas y comercios que destacan durante esta campaña.

Adidas

La marca alemana, una de las pioneras del deporte a nivel mundial, cuenta con una sección dedicada a los más pequeños de la casa en la que puedes encontrar todo tipo de ropa deportiva, especialmente de fútbol, training y baloncesto, pero también de otros muchos deportes. ¡Y te ofrece un 20% en productos ya rebajados del outlet y una gran cantidad de artículos seleccionados. Filtra por sexo, talla, color, deporte, precio o colección y encuentra rápidamente todo lo que buscas para que tus hijos disfruten al máximo realizando sus actividades favoritas.

Amazon

La compañía de Jeff Bezos también se suma a la vuelta al cole en esta sección y pone a disposición del usuario impresionantes descuentos en prendas escolares como zapatos, babis, bermudas, polos, pantalones y camisas. Déjate seducir por su extenso catálogo y por sus sorprendentes promociones en cientos de artículos.

Sarenza

Además de calzado, Sarenza tiene una gran selección de bolsos, bandoleras, bolsas de deporte, de viaje y de mano; accesorios como cinturones, calcetines y medias y hasta artículos de lujo de las marcas líderes del sector. Ahora incluye, además, un extenso catálogo en mochilas para que esta vuelta al cole 2019 sea más especial si cabe. Elige la tuya por mucho menos de lo que imaginas y empieza el curso académico con la ilusión del primer día.

