Las dos mujeres relatan su experiencia.

Mónica y Claudia López, de 62 y 67 años, tuvieron una excursión por la selva tucumana más larga de lo previsto. Estas dos hermanas argentinas estaban de visita en la provincia de Tucumán y decidieron alquilar un coche para visitar el monte San Javier. "Íbamos a una cascada" relatan en un vídeo que se grabaron y agregan que no saben qué hicieron y acabaron perdidas.

"Agradecidas por pasar lo que pasamos pero ya está, no es para repetir", dice una de las hermanas en el vídeo que se grabaron cuando ya habían pasado una noche a la intemperie. Las mujeres, que cuentan que tenían magulladuras, no fueron rescatadas hasta el siguiente día, según informa La Nación. Pese a ello, no presentaron heridas de consideración y se recuperaron sin problemas del susto.