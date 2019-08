La polémica detrás del hombre que canta en los tres temas más escuchados en España

El vídeo más visto en los dos últimos días en España (y parte del mundo) es el de Rosalía interpretando el tema Yo x ti, Tú x mí en la gala de los premios MTV Video Music Awards celebrada la madrugada (en España) del lunes al martes en Nueva Jersey (Estados Unidos). Rosalía no está sola en el escenario. Además de una legión de bailarines, allí aparece Ozuna, dando réplica a la catalana con: "Se me para el corazón solo con mirarte./ Porque a ti te canto para que tú me cantes". Quién es este músico. A nivel internacional, hablamos de una estrella más popular que Rosalía. Y, a juzgar por las listas de escuchas y ventas, también en España Ozuna es tremendamente popular.

Este es el dato: en las tres canciones más escuchadas de la actualidad canta este puertorriqueño de 27 años (nació en 1993 en San Juan) de nombre completo Juan Carlos Ozuna Rosado. La lista tanto de los sencillos más vendidos en España como de la lista de los más escuchados en nuestro país en Spotify coinciden: China es el campeón, un tema conjunto de Anuel AA (puertorriqueño), Daddy Yankee (puertorriqueño), Karon G (colombiana), J Balvin (colombiano) y Ozuna (puertorriqueño). En el puesto número dos está Yo x ti, Tú x mí, con Rosalía y Ozuna. Y en el tres, Otro trago, con Sech (panameño), Darell (puertorriqueño), Nicky Jam (estadounidense), Anuel AA y Ozuna. Como se aprecia, Puerto Rico reina en España (y en muchas partes del mundo) como zona estratégica dentro de la música comercial actual.

¿De qué estilo es esta terna de canciones? Así, en genérico, se puede llamar música urbana. Pero quizá le suenen más al lector términos como reggaeton o trap. O la mezcla de los dos. Ya es hora de que nos acostumbremos: estos dos estilos dejaron de ser hace tiempo malditos y han pasado a ser cool. Solo había que ver en la ceremonia de los MTV a Taylor Swift o a las supermodelos hermanas Hadid disfrutando de las actuaciones de Ozuna, J Balvin, Bad Bunny y la propia Rosalía.

Otras de las características de estas canciones es que tienen sus propias coreografías y exhiben unos extensos textos. China, por ejemplo, cuenta con 731 palabras, cuando buena parte de las canciones de pop comercial (y no tan comercial) es mucho menos. En una entrevista al medio argentino Líder, Ozuna posicionó la importancia de la música que él compone con respecto a otros géneros como el rock o el pop: "En este momento somos lo más importante que está pasando en la música. Los números hablan por sí solos. Otros ritmos ya han tenido su época. Tienen que entender que ahora nos toca a nosotros, los representantes de la música urbana. Y esto solo está empezando. El reggaeton va a seguir creciendo".

Aparte del éxito profesional, Ozuna ha aparecido varias veces en las páginas de sociedad y sucesos. En una de las veces, ocurrida en 2017 en San Juan de Puerto Rico, fue porque tuvo que escapar de un tiroteo (una balacera se llama allí) en el que fue asesinado un narco puertorriqueño llamado Carlos Báez Rosa, alias Tonka. En un vehículo cercano al suceso se encontró documentación de Ozuna y alguna sustancia recreativa. No ha sido acusado de nada.

Otra más reciente es cuando se filtró un vídeo suyo de 2011 donde participa en una película porno de carácter homosexual. En una entrevista con el programa latino Al Rojo Vivo (no el de La Sexta) el músico reconoció "que lo hizo por dinero". "En esa época había perdido la esperanza de ser músico. Lo estaba pasando mal económicamente. Nunca pensé en las consecuencias. Años después, Dios me enseña y me pone un camino de bendiciones", señala en la entrevista.

Vinculado con esta historia está otra aún más oscura, el asesinato del músico de trap y activista LGTBI Kevin Fret. Este artista recibió ocho tiros mientras circulaba en moto por San Juan el pasado enero. Según algunas fuentes, Ozuna estaba siendo extorsionado por Fret con la amenaza de sacar a la luz el vídeo de la película porno antes citada. Ozuna compareció en los tribunales para prestar declaración, pero no hay ninguna acusación contra él.

Ozuna está casado con Taína Meléndez y tiene dos hijos de seis y tres años.

