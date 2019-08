Líneas rojas, cheques de colores, trincheras, bloqueos, son algunas de las expresiones predominantes en el mundillo político español mientras la perplejidad, decepción e indignación van tomando proporciones homéricas en una ciudadanía desencantada. Desencanto democrático. No es concepto nuevo, si recordamos lo que solamente cuatro años después de la muerte de Franco escribía el añorado Manuel Vázquez Montalbán en su imprescindible Crónica sentimental de la Transición que “el desencanto estalla como una flor del mal en la primavera de 1979”. El aumento del paro y la subida de los precios del petróleo fueron circunstancias coadyuvantes para esta primera desilusión.

El actual remake no solo es muy similar en lo sustancial al que describía MVM en la versión original de los setenta, sino que la imagen de los políticos parece haberse deteriorado aún más. Es frustrante para quienes venimos del desierto franquista que solo se atisben dos caminos, el de la autoflagelación y/o desistimiento o bien el de la toma de distancia irónica, con la perspectiva que proporciona el humor, como hizo en su día el ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger en su artículo Compasión con los políticos, que me propongo recrear con espíritu relajado.

Semanas antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas bromeaba con un amigo expolítico, hombre concienciado y entusiasta de la cosa pública, sobre la posibilidad de entrar en alguna lista electoral.

—Bien, de acuerdo —le dije—, puedo considerarlo, pero tengo que velar por mi familia, mis hijos aún me necesitan, tengo hipotecas… Dime: ¿cuánto puedo ganar si renuncio a buena parte de mi trabajo?

La perplejidad, decepción e indignación van tomando proporciones homéricas en una sociedad desencantada

Mi amigo se mesó el cabello, se acarició el mentón, y me pareció ver cómo los números de la calculadora resplandecían en su frente.

—Entre sueldo y dietas, tanto.

—No está mal, y tampoco debe de ser mucho trabajo —contesté relamiéndome.

—Bien, tendrás que leer mucho —me espetó con un deje de ironía.

—Ningún problema, leer es mi gran pasión —contesté.

—Sí, pero olvídate de tus novelas y ensayos. Tendrás que tragarte una riada inacabable de documentos, comunicaciones, borradores, propuestas, informes, expedientes, sondeos, boletines, dossiers, proyectos de ley…

Tragué saliva aparatosamente, aquello era sobrecogedor.

—Un poco aburrido, ¿no? —musité, tratando de quitarle hierro al asunto.

—Lo más más aburrido del mundo: toda la vida del político es pura repetición, reunión tras reunión —contestó categóricamente.

—Hombre, no todo serán reuniones —le interrumpí.

—Te equivocas: todo son reuniones, siempre estarás reunido: juntas, comisiones, patronatos, asambleas, tertulias, comités. Te olvidarás de lo que significa no estar reunido…

—¡Caray!, ¿no exageras un poco? Siempre se puede delegar…

—Claro, asesores, filtradores, etcétera, hasta que selecciones tanto que no te enteras de nada y acaban por hacerte la cama. Y todo ello sin poder dejar de hablar nunca, tendrás que hacerlo sobre asuntos de los que cada vez sabes menos, y lo que es peor, con un miedo atroz a meter la pata. Pronto hablarás solo una extraña jerga llena de coyunturas, sobredimensionamientos, posicionamientos, líneas rojas, empoderamientos, sororidades, retos, desafíos, y demás neolengua al uso.

—Bueno, si todo es así como lo cuentas, siempre podría dimitir —musité con evidente desmoralización.

—Ni lo sueñes. La carrera política funciona como una nasa de pescador. Es tan fácil entrar en ella como imposible salirse. El que se deja atrapar no ve más que una salida: el ascenso. Y no te digo nada si te destituyen, todos se burlarán, te despreciarán…

Ni que decir tiene que me despedí de mi amigo y del bueno de Enzensberger con el convencimiento de que no iba a pasar el resto de mi vida estudiando ponencias, redactando informes, acudiendo los fines de semanas a actos folclóricos o bien, ¡horror de los errores!, pactando obscenos repartos de sillones o esquivando dagas, pero también seguro de que dedicarse a la política no siempre es una bicoca sobre todo si quien desembarca en ella pretende hacerlo con honradez y voluntad de servicio, que de estos, haberlos, haylos.

Compasión pues para ellos, cuyos defectos y virtudes no dejan de ser un reflejo especular de nosotros mismos, pero en contrapartida, los ciudadanos incapaces de pasar por las horcas caudinas del ejercicio de la política tenemos el derecho de exigirles cierta devoción por su trabajo que, aun con todo, es el artificio que nos hemos dado para pedirnos pacíficamente cuentas unos a otros. Así que, por compasión, señores diputados, contágiense de tan acrisolada virtud, dense un baño de sentido común y evítennos el bochorno (y el peñazo, que diría Forges) de unas nuevas elecciones. No nos las merecemos.

Pedro J. Bosch Barber es médico oftalmólogo y periodista.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.