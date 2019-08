6

Los globos tapan a este vendedor en una playa de Río. "Voy por la calle y voy vendido. Voy tropezando solo de ver la gente. Me vuelvo a mirar la gente y me digo ¡me cago en la mar! ¡qué foto he perdido!", comentaba en el documental 'Afal, una mirada libre' sobre el grupo fotográfico almeriense.