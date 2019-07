2

'Rock and roll', de Led Zeppelin (1971)

El éxito. En 1972 (meses después de su publicación), y con Franco todavía vivo, esta canción de Led Zeppelin llegó al puesto 14 de los más vendidos en España. En Estados Unidos no pasó del 47. Solo Alemania vendió más sencillos de Rock and roll que nosotros: allí alcanzó el 13. Este dato refleja las ansias que había en la sociedad española por escuchar cosas fuertes, salvajes, como rechazo a años de control estatal. Con el tiempo Rock and roll se ha convertido en un clásico en todo el mundo. Nada más empezar ese minisolo de batería únicamente piensas en: melenas, guitarras y rock.

La historia. Una tarde de 1971 en un estudio de grabación. El grupo intenta buscar una salida a una canción que han empezado a armar y se llama Four sticks. El batería, el gran John Bonham se harta de que la cosa no fluya y golpea su batería imitando el arranque de una canción de Little Richard, Keep a-knockin'. Jimmy Page comienza a dibujar unos acordes de guitarra a lo Chuck Berry. Robert Plant se une improvisando una letra. Ya está aquí Rock and roll, en unos 30 minutos. "Fue todo bastante animal. Queríamos volver a la esencia del rock and roll", dijo años después Plant sobre esta pieza.

Escucha la canción pinchando aquí.