El grito de Diamond, un niño de Minneapolis, mientras arrestan a su padre: “Te odio por golpear a mi madre. ¡No vuelvas a esta casa!”.

Las mil caras del machismo

Soy una mujer nacida y criada en Estados Unidos. Alcancé la mayoría de edad, pude votar y dejé a mi marido para deambular sola por el mundo a mediados de la década de 1970, cuando muchas mujeres todavía no tenían tarjeta de crédito propia y sus maridos podían pegarles sin miedo a las consecuencias. Cuando veía que el marido de una mujer, el padre de sus hijos, le pegaba, lo fotografiaba. ¿Por qué? Porque estaba presente y tenía una cámara. Se convirtió en mi responsabilidad. Por aquel entonces nadie quería ni siquiera hablar del tema. Tenía que mostrar lo horrible que es la violencia doméstica, lanzarlo a la cara a la gente para que no se siguiera escondiendo bajo la alfombra. Esa fue la razón por la que convertí el problema de la violencia contra las mujeres y los niños en la misión de mi vida: hacer visible lo invisible. Mi definición de violencia contra las mujeres incluye todas y cada una de las formas de maltrato sexual, verbal y psicológico. También creo que interponerse en el camino del derecho de la mujer a decidir es tomar una dirección peligrosa y estúpida. Los derechos reproductivos son sinónimo de libertad femenina. Las mujeres tenemos que ser totalmente autónomas y dueñas de nuestras vidas. Merecemos respeto y apoyo. Al fin y al cabo, somos las creadoras del mundo. Los hombres inmorales son los que destruyen todo esto cada día, minuto a minuto. No podemos permitir que sigan con su juego. ¿Qué ha sido de los derechos constitucionales de toda mujer? ¿Qué mensaje se transmite cuando se aprueban leyes que otorgan a un violador el poder de demandar a una mujer en nombre del feto abortado? El futuro de las mujeres está en peligro de muerte. Desafiemos a nuestros enemigos. Mujeres: tomemos el poder. Este libro ha sido creado con mis propias manos de principio a fin. Desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019, he trabajado con mis sentimientos de anciana sabia —preparada para la belleza de cumplir 70 años— mientras intentaba componer las fotografías de esperanza, dolor y locura que han formado mi carrera de periodista gráfica. Este trabajo arde de rabia y rebosa amor y agradecimiento infinito a las mujeres maravillosas que he conocido. También es un trabajo personal. Todo queda a la luz: mi vida, mi cuerpo, hasta mi familia y mis amigos. Así es como me hicieron todas las personas que aparecen en 'Holy'. El mensaje es que tenemos que luchar con uñas y dientes. Nosotras, las llamadas hijas de Eva, hicimos el mundo y ahora tenemos que arreglarlo. 'Holy' está dedicado a los queridos niños del futuro. Tienen que saber de dónde vienen. Enorgullezcámonos de lo que hemos conseguido y asegurémonos de no acabar de nuevo en las cavernas, embarazadas y arrastradas de un lado a otro cogidas del pelo por hombres blandiendo un garrote. Traducción de News Clips. La exposición 'Holy', en PhotoEspaña 2019, está abierta hasta el 22 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes (Madrid).