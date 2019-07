De Maluma a Raphael: el curioso origen del nombre artístico de estas 11 estrellas

Los cantantes Bob Dylan, Raphael, Katy Perry, Maluma y Elton John. Todos ellos han escogido para su carrera artística nombres diferentes a los que tenían en su partida de nacimiento. Pincha en la imagen para ver el vídeo.

El talento y el trabajo duro son importantes, pero ninguna de las dos cosas funcionan sin un nombre con gancho y personalidad. Por eso muchísimas estrellas deciden dejar atrás a su antiguo para adoptar, ante las cámaras o sobre el escenario, nombres artísticos que, en algunas ocasiones, cuentan una gran historia. Hemos escogido diez casos.

Elton John

El cantante Elton John en París en junio de 2019, cuando fue condecorado caballero de la Legión de Honor francesa de manos del presidente francés Emmanuel Macron. Getty Images

¿Por qué es famoso? Por ser uno de los cantantes más vendedores de todos los tiempos, regalar himnos generacionales a cinco décadas diferentes y convertirse en embajador tanto de la genialidad compositiva británica como de su mala uva con denominación de origen.

¿Cuál era su nombre original? Uno nada fácil de recordar: Reginald Kenneth Dwight (Pinner, Inglaterra, 1947).

¿Por qué escogió ese nombre artístico? En 1967 Reginald respondió a un anuncio de la revista New Musical Express a través del cuál conoció a su letrita Bernie Taupin. Tras grabar su primera canción juntos, decidió cambiar su nombre por uno más sonoro y elegante y que, además, rendía homenaje al grupo que le dio su primera oportunidad: Bluesology. El nombre es por Elton Dean, saxofonista de la banda, y John por Long John Baldry, vocalista principal.

Marilyn Monroe

La actriz Marilyn Monroe, uno de los iconos más perdurables de la historia contemporánea, fotografiada en 1954. Getty Images

¿Por qué es famosa? Es más que famosa, es posiblemente la mujer más famosa de la historia de Hollywood y uno de los iconos más reconocibles y perdurables de Hollywood. Nombrar sus películas más célebres sería un lugar común, así que dejemos otro dato: todos los años aparece en la lista Forbes de celebridades fallecidas que más dinero generan, incluso sin poseer royalties de canciones o de obras literarias. Solo en 2018 generó 14 millones de dólares gracias a la venta de productos que llevan su imagen.

¿Cuál era su nombre original? Norma Jeane Mortenson (Los Ángeles, 1926-1952), aunque fue rebautizado por sus padres como Norma Jeane Baker (Baker era el apellido de su madre y se le asignó después de que se presentasen algunas dudas sobre la identidad de su padre).

¿Por qué escogió ese nombre artístico? El “Marilyn” se lo puso el agente de Hollywood Ben Lyon, pues Norma le recordaba a la actriz de Broadway Marilyn Miller. El Monroe llegó por parte de la propia actriz, pues al parecer el apellido estaba presente en la familia de su madre. Como anécdota, según algunas biografías de Monroe, otros nombres que se barajaron para ella fueron Carol Lind o Clare Norman.

Maluma

Maluma durante una aparición promocional en Nueva York para presentar su álbum '11:11', publicado en mayo de 2019. Getty Images

¿Por qué es famoso? Por ser el cantante latino más famoso y deseado de la actualidad y haber ayudado a convertir el reggaeton y el pop latino en el género más importante de 2019.

¿Cuál era su nombre original? Juan Luis Londoño Arias (Medellín, Colombia, 1994), un nombre con el que podría haber triunfado, si acaso, como ídolo de canción ligera. Pero quería más.

¿Por qué escogió ese nombre artístico? Esto va a hacer que sus admiradores suspiren todavía más fuerte por él: es la suma de las primeras sílabas del nombre de su madre (Marili), su padre (Luis) y su hermana mayor (Manuela). Ma-lu-ma. Nabokov nunca se imaginó este homenaje por parte de alguien que canta “Si conmigo te quedas / O con otro tú te vas / No me importa un carajo / Porque sé que volverás”.

Raphael

El cantante Raphael fotografiado en Valencia con motivo de su gira 'Simphonico' en el año 2015. Getty Images

¿Por qué es famoso? Por ser uno de los primeros ídolos musicales en una España que todavía no tenía ídolos, dejar un reguero de clásicos por el camino y convertirse en lo más cercano que hemos tenido en España a un gran divo musical al estilo de Las Vegas.

¿Cuál era su nombre original? Miguel Rafael Martos Sánchez Bustos Martínez Bravo (Linares, Jaén, 1943)

¿Por qué escogió ese nombre artístico? El cambio no fue enorme en el caso de Rafael (solo se quitó el Miguel y sustituyó la “f” por “ph”), pero sí rubricó para siempre su amor por la teatralidad y el artificio. El motivo del cambio lo contó en televisión y no deja de tener su gracia: “Yo empecé grabando en Philips. Una vez pregunté: ¿por qué, si ahí pone “pilips” se lee “filips”? Y me dicen: 'la ph es f, se lee así en todas partes'. Ah, entonces si yo en vez de la f pongo ph me leen en todas partes? Pues me voy a quedar con Raphael con ph, porque así no uso apellido y me podrán leer en todo el mundo”.

Enrique Bunbury

Enrique Bunbury sobre el escenario de la gala Latin Recording Academy de 2018, en homenaje a Maná, en Las Vegas. Getty Images

¿Por qué es famoso? Por tener una de las voces más reconocibles de España y lucirla ante estadios llenos en su etapa en Héroes del silencio (con los que vendió más de seis millones de discos) y después en solitario, en una carrera en la que se ha ganado el favor de la crítica.

¿Cuál era su nombre original? Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy (Zaragoza, 1967).

¿Por qué escogió ese nombre artístico? Por la obra de Oscar Wilde La importancia de llamarse Ernesto. En esta obra aparece un personaje irreal, un tal Bunbury, que está enfermo e inválido y al que uno de los protagonistas de la obra siempre pone como excusa para evitar acudir a actos sociales. A partir de ahí, el verbo “bunburying” se ha utilizado en alguna ocasión en inglés para referirse a aquellas personas que buscan una excusa para no acudir a una fiesta o una reunión. Y sí, Enrique Bunbury es un tipo tímido.

Bob Dylan

El cantante Bob Dylan habla en una gala en homenaje a él de la organización MusiCares en 2015. Getty Images

¿Por qué es famoso? Porque aparte de tener una de las voces más famosas y reconocibles de la historia de la música contemporánea y haber vendido más de cien millones de discos, ha hecho algo mucho más notable: poner voz y melodía a los movimientos por los derechos civiles.

¿Cuál era su nombre original? Robert Allen Zimmerman (Minnesota, Estados Unidos, 1941).

¿Por qué escogió ese nombre artístico? Antes de llamarse Bob Dylan se hizo llamar Elston Gunn, Robert Allyn o Bob Dillon. Manteniendo misterio al respecto, Dylan nunca ha contado por qué eligió ese nombre, aunque hay varias teorías entre sus seguidores. Una es que tomó Dylan como apellido en honor al poeta Dylan Thomas. Otra es que rinde homenaje a la calle Dillon Road en su pueblo natal, Hibbing (de Dillon pasaría a Dylan). Otra que es un homenaje al jugador de fútbol americano Bobby Dan Dillon. El cantante, por ahora, calla elegantemente.

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi, líder de Bon Jovi, durante un concierto de la vanda en el Wembley Stadium de Londres en junio de 2019. Getty Images

¿Por qué es famoso? Por ser el líder de una banda de rock que logró que el género, por primera vez, tuviese ídolos que ocupaban las revistas de adolescentes y carpetas de instituto. Cien millones de discos vendidos más tarde, Bon Jovi es una de las bandas más grandes de la generación MTV.

¿Cuál era su nombre original? John Francis Bongiovi Jr. (Nueva Jersey, Estados Unidos, 1962).

¿Por qué escogió ese nombre artístico? Jon Bon Jovi, creador y cerebro de la banda, siguió el consejo de los ejecutivos de la discográfica Polygram cuando le dijeron que siguiese el ejemplo de otras bandas de rock que tenían como nombre las dos palabras de un apellido, por ejemplo Van Halen. Dicho y hecho: solo hubo que separar el italiano Bongiovi y crear algo más duro y que sonaba más anglosajón: Bon Jovi. Jon nunca volvió a ser ni John, ni Bongiovi.

Nicolas Cage

Nicolas Cage saluda a la prensa durante la primera edición del Hainan International Film Festival, en China, que tuvo lugar en diciembre de 2018. Getty Images

¿Por qué es famoso? En los ochenta, por ser una promesa de la interpretación adorado por la crítica, como en Hechizo de luna. En los noventa, por ganar un Óscar por Leaving Las Vegas y pasar a ser un héroe de acción en películas de recaudación millonaria. En los últimos años, por ser un meme continuo.

¿Cuál era su nombre original? Aquí llega la sorpresa: Nicolas Kim Coppola (California, 1964). Sí, sí, de los Coppola de toda la vida.

¿Por qué escogió ese nombre artístico? El joven Nicolas, que comunicó a su tío el director de cine Francis Ford Coppola que quería ser actor cuando tenía 15 años, sabía que el apellido le cerraría más puertas de las que podría abrirle y temía ser acusado de enchufado. Por eso decidió cambiar su apellido por el de “Cage” en homenaje a un superhéroe de Marvel, Luke Cage.

Katy Perry

La cantante Katy Perry durante un evento de la plataforma YouTube celebrado en Los Ángeles en mayo de 2019. Getty Images

¿Por qué es famosa? Por regar de clásicos instantáneos las radios de pop de la última década. I kissed a girl, Roar, Firework o Dark Horse entre ellas. De su álbum Teenage Dream (2010) salieron cinco singles número uno en Estados Unidos, un récord para una artista femenina y que antes solo ostentaba un artista masculino: Michael Jackson con Bad (1987).

¿Cuál era su nombre original? Katheryn Elizabeth Hudson (California, 1984). Y su primer álbum (de góspel) fue publicado con el nombre de Katy Hudson.

¿Por qué escogió ese nombre artístico? Es fácil de suponer: Katy Hudson ya estaba cogido, o casi. Llamarse igual que Kate Hudson, popular actriz nominada al Oscar por Casi famosos (2000) y que tiene en su haber unas cuantas comedias románticas supertaquilleras no era un movimiento demasiado inteligente. Así que optó por ponerse el apellido de su madre, Perry. El resto es historia (del pop).

Albert Brooks

Alberto Brooks en el estreno en Los Ángeles de 'Buscando a Dory' (2016), cinta de animación en la que doblaba a Marlin. Getty Images

¿Por qué es famoso? Por ser uno de los actores cómicos más famosos de los setenta y ochenta en Estados Unidos. Los espectadores lo recuerdan especialmente por Al filo de la noticia (1987), por la que recibió una nominación al Oscar, o Drive (2011) y ha tenido cameos en series como Los Simpson.

¿Cuál era su nombre original? Esta también es buena: el nombre original de Brooks (California, 1947) es… Albert Einstein.

¿Por qué escogió ese nombre artístico? La opción era usar sus dos nombres: Albert Lawrence, pero lo descartó porque parecía “el nombre de un cantante de Las Vegas”. Finalmente se quedó con Brooks, un apellido que aunque no estuviese entre los suyos sí estaba presente en otros miembros de su familia.

Michael Keaton

Michael Keaton en el estreno de Dumbo en Los Ángeles, marzo de 2019. Getty Images

¿Por qué es famoso? La duda ofende: para toda una generación, él es Batman. También Bitelchús. Y, aunque nunca dejó de trabajar en películas bien recibidas por la crítica y el público, fue redescubierto en 2014 gracias a Birdman, que le valió su primera nominación al Oscar a Mejor Actor.

¿Cuál era su nombre original? De nuevo un caso en el que un nombre ya estaba cogido: Michael Keaton (Pensilvania, 1951) nació con el nombre de Michael Douglas.

¿Por qué escogió ese nombre artístico? Había un rumor que decía que escogió el apellido Keaton para expresar su admiración por la actriz Diane Keaton, pero era demasiado bonito para ser cierto. El propio Michael desmintió esa historia y aclaró que, simplemente, le parecía sonoro un apellido que empezase por K, abrió un listín telefónico al azar y Keaton fue el primer nombre que apareció.

