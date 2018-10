Cuando insultarse es un arte: 15 peleas entre famosos dignas de recordar

El insulto no requiere de ninguna cualidad intelectual. Si acaso un puntito de valentía, dependiendo del receptor del mensaje. Decirle a un jefe "tarugo" es un acto bastante osado y que habría que demostrar. Aún demostrando que, efectivamente, ese jefe es un inútil, el despido es la consecuencia más evidente de ese improperio.

Lo que si que tiene mérito es mofarse de alguien con elegancia. O sea: sin que parezca que desprecias profundamente a esa persona. Ese es el caso de la mayoría de estos episodios entre gente famosa. Olvídate de esos programas en los que solo se escuchan palabras malsonantes a un nivel decibélico insoportable. Aquí hay nivel...

Billy Wilder y Marilyn Monroe durante el rodaje de 'La tentación vive arriba'. Cordon

Billy Wilder sobre la posibilidad de trabajar de nuevo con Marilyn Monroe: “He hablado de esa posibilidad con mi médico y mi psiquiatra, y me dicen que soy demasiado viejo y demasiado rico para pasar otra vez por eso”

Las discrepancias entre el genial director Billy Wilder (Austria, 1906- California, 2002) y la genial actriz Marilyn Monroe (Los Ángeles, 1926-1962) durante el rodaje de Con faldas y a lo loco no son ningún secreto. Marilyn llegaba tarde al rodaje, olvidaba sus frases y tenía un comportamiento errático que causaba constantes retrasos en la producción. Algo que no fue una sorpresa para Wilder, que ya la había dirigido en La tentación vive arriba, lo que propició otra de sus frases más célebres: “Soy el único que ha trabajado dos veces con Marilyn. Más que premios de la Academia tendrían que darme el Corazón Púrpura por los servicios prestados al país”. A pesar de los contratiempos que le causaba, Wilder era consciente de la magia que Marilyn proyectaba en la pantalla y de la fascinación que el público sentía por ella: “Tengo una tía en Austria que llegaría puntual y diría los diálogos a la primera, pero, ¿quién iba a pagar por verla?”.

Rex Harrison: “Charlton Heston es bueno interpretando la arrogancia y la ambición de la misma forma que un enano es bueno siendo bajito”

Los actores Rex Harrison (Inglaterra, 1908-Nueva York, 1990) y Charlton Heston (Illinois, 1923-California, 2008) coincidieron en El tormento y el éxtasis (Carol Reed, 1965), un drama sobre la elaboración de las pinturas de la Capilla Sixtina. Heston interpretaba a Miguel Ángel mientras que Harrison era el Papa Julio II, con quien el pintor mantuvo una guerra constante. A pesar de que Heston se pasó toda la película tumbado boca arriba, lo que le produjo una lesión de espalda, no guardaba malos recuerdos de ella ni de su coprotagonista, del que dijo que aunque era un tipo “espinoso” era tan buen actor que merecía la pena trabajar con él. Parece que no fue recíproco, ya que Rex Harrison llegó a decir de ese rodaje: “Charlton Heston es bueno interpretando la arrogancia y la ambición de la misma forma que un enano es bueno siendo bajito”.

Charlton Heston y Rex Harrison en 'La agonía y el éxtasis' de Carol Reed.

Bill Murray a Lucy Liu: “Entiendo que Cameron Diaz esté en ‘Los ángeles de Charlie’ porque sabe actuar. Pero tú, ¿tú qué sabes hacer?”

Un día llegó Bill Murray (Illinois, 1950) al rodaje de Los ángeles de Charlie y soltó: “Entiendo que Cameron Diaz esté en ‘Los ángeles de Charlie’ porque sabe actuar. Pero tú, ¿tú qué sabes hacer?”. Tras la pregunta de Murray el equipo tuvo que separarlos porque Lucy Liu (Nueva York, 1968) respondió a la afrenta con una patada voladora. Hay dos hipótesis sobre la animadversión de Bill Murray (que no destaca por ser el actor más simpático en los rodajes) hacia Lucy Liu: 1. Que no era demasiado fan de Ally McBeal, la serie de la que Liu era coprotagonista en ese momento; 2. Que simplemente tenía ganas de bronca y Liu era, aparentemente, el rival más débil en el rodaje de Los ángeles de Charlie frente a Barrymore, productora, y una Cameron Díaz que acababa de romper las taquillas con Algo pasa con Mary. Murray no participó en la secuela de Los ángeles de Charlie y Bosley pasó a ser interpretado por Barney Mac.

Bette Midler: “Kim Kardashian hoy ha 'tuiteado' un selfie desnuda. Si Kim quiere que veamos una parte de ella que nunca hayamos visto, tendrá que tragarse la cámara”

El desnudo publicado en Instagram por Kim Kardashian (Los Ángeles, 1980) para presumir de figura tan solo tres meses después de dar a luz, fue muy celebrado por sus seguidores y algo menos por la actriz Bette Midler (Hawai, 1945), que lo aprovechó para lanzar un dardo venenoso vía Twitter a la más famosa del clan Kardashian: “Kim Kardashian hoy ha tuiteado un selfie desnuda. Si Kim quiere que veamos una parte de ella que nunca hayamos visto, tendrá que tragarse la cámara”. Kim, que sabe que la mejor defensa es un buen ataque, pidió a Midler que también enseñase sus desnudos y le recordó cuando intentaba ganarse su amistad con regalos. Que Kardashian no olvida ni perdona quedó claro cuando meses después tuiteó: "Voy a enviar mi perfume a mis seres queridos y a mis enemigos porque, al fin y al cabo, ¡es San Valentín!". Y entre las filas de post it de colores que se veían en su salón (sí, Kim Kardashian es una mujer adulta que clasifica a sus conocidos con post it de colores), pudimos ver claramente el nombre de Midler en la lista de odios.

Joan Rivers sobre Bo Derek: “Una mujer fue al cirujano y le pidió que la dejase como Bo Derek. Él le hizo una lobotomía"

Joan Rivers (Nueva York, 1933- 2014), la humorista estadounidense con la lengua más afilada tenía metralla para todos: “Madonna acaba de perder 13 kilos, se ha depilado las piernas”, “¿Saben que Tom Cruise tuvo una hija? Estuvo allí en el momento del parto; lástima que no haya estado en el momento de la concepción”... Y hasta para sí misma: "Mi marido se suicidó. Fue mi culpa. Estábamos haciendo el amor y me quité la bolsa de la cabeza". Pero con pocos fue tan ácida como con Bo Derek (California, 1956). Con la protagonista de 10, la mujer perfecta, a la que siempre denominaba “la mujer más tonta del mundo” no tuvo piedad. Rivers llegó a decir: “Una mujer fue al cirujano y le pidió que la dejase como Bo Derek. Él le hizo una lobotomía". Bo Derek nunca se lo tuvo en cuenta, incluso acudió como entrevistada a su programa. Y en los peores momentos de Joan Rivers, cuando enfermó gravemente, le envió sus mejores deseos y hasta reveló cuál de todos los chistes que la humorista había hecho a su costa era su favorito.

Amaia Montero a Malú: "A la 'victoriasecret' de Malú: ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú"

“¿Por qué Amaia tiene que estar delgada?”, reflexionaba Malú (Madrid, 1982) en una entrevista ante una pregunta sobre la presión que se ejerce sobre el físico de las cantantes y en cuyo enunciado se mencionaba ex profeso a Montero (Irún, 1976). “¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?”, añadía Malú sin poder imaginar la que se iba a organizar. En esa entrevista que dio Malú se hablaba de temas tan espinosos como el uso de la bandera de España, la brecha salarial, el machismo en la música o la apropiación cultural, pero esas siete palabras en donde se mencionaba a Amaia Montero (¿Por qué Amaia tiene que estar delgada?) eran las que iban a encender la mecha. Siete palabras con las que Malú pretendía apoyar a Montero, pero que no fueron muy bien encajadas por la excantante de La Oreja de Van Gogh, que zanjó todos los intentos de contextualización de los fans más pacificadores de Malú y las voces que la acusaban de buscar protagonismo con una frase en Twitter que ya es más inmortal que ninguno de sus estribillos: "A la victoriasecret de Malú: ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú". Y añadió: "Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto".

Boy George: “Prince parece un enano al que han sumergido en un cubo de vello púbico"

En los ochenta, Boy George (Londres, 1961) era tan célebre por los éxitos musicales de su banda Culture Club, como por sus declaraciones incendiarias en las que disparaba contra todo y contra todos: “'Creo que Madonna es un ser humano vil, horrible y sin ninguna cualidad”, “Dormir con George Michael sería como tener sexo con una marmota"… Pero con pocos fue tan irreverente como con Prince (Minnesota 1958-Minnesota, 2016), con frases como: “Prince parece un enano al que han sumergido en un cubo de vello púbico". Años después declaró que en aquella década odiaba a todos porque “era infantil y patético". Y dicho esto abrió su Twitter y arremetió contra Liam Payne, de One Direction.

Charlie Sheen: "¿Rosie Perez? No creo que pueda pasar ocho o diez semanas de rodaje con ella. Su voz me devolvería a la heroína"

Rosie Perez (Nueva York, 1964) y Charlie Sheen (Nueva York, 1965) estuvieron a punto de coincidir en la película Los blancos no la saben meter (¿el peor título de la historia del cine?), pero finalmente Sheen fue sustituido por Woody Harrelson. Así, Sheen no se vio obligado a escuchar durante dos meses esa voz que fue definida por el crítico del Daily Mail Chris Tookey como “un chillido irritante que suena como un gato deslizándose por una pizarra”.

Charlie Sheen y Rosie Pérez iban a protagonizar juntos la película 'Los blancos no la saben meter'. Woody Harrelson sustituyó a Sheen finalmente. Getty

Noel Gallagher: "Si los fans tienen alguna puta duda de por qué Oasis no volverá, que abran la cuenta de Twitter de Liam. Pues esa mierda ha sido así 20 años. Que le den"

Los hermanos Gallagher son los verdaderos campeones del insulto moderno. Desarrollan la modalidad de insultos a terceros: "Bono, toca One y cierra la boca sobre África" (Liam a The Telegraph, en 2007); "¿Victoria Beckham está escribiendo un maldito libro de sus memorias? Ella ni siquiera puede masticar chicle y caminar en una maldita línea recta al mismo tiempo, y mucho menos escribir un libro"" (Noel en NME, en 2001). Y también los improperios entre ellos: “Liam es rudo, arrogante, intimidante y vago. Es el hombre más furioso que jamás conocerías. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa” (Noel en Q, 2009); “Noel es peor que Kim-Jun fucking Tung o como se llame. Y es peor que Donald Trump. Es el mayor mentiroso y el más falso en la industria” (Liam). ¿Cómo será la Nochebuena en la casa de los Gallagher? En una entrevista reciente con ICON, Noel dijo de su hermano: "Si los fans tienen alguna puta duda de por qué Oasis no volverá, que abran la cuenta de Twitter de Liam. Pues esa mierda ha sido así 20 años. Que le den". A pesar de sus diatribas han mejorado mucho: antes de que existiesen las redes sociales se atizaban con palos de críquet.

Joaquín Sabina: “Los discos de Ramoncín no se venden ni en el 'top manta' ni en ningún lugar”.

Así de contundente contestaba Joaquín Sabina (Jaén, 1949) a unas declaraciones de Ramoncín (Madrid, 1955) en las que el compositor de El rey del pollo frito tachaba de “repugnante” el título de su gira Carretera y top manta, una expresión que consideraba una falta de respeto a los compañeros de profesión. Y por si no había quedado suficientemente claro lo poco que a Sabina le preocupa la opinión de Ramoncín, añadió uno de sus endecasílabos más delicados: "Que se joda. Si es más tonto, no nace".

Gore Vidal: "Andy Warhol es el único genio que he conocido con un coeficiente intelectual de 60"

No hay ningún dato que permita saber cuál era realmente el coeficiente intelectual de Andy Warhol (Pensilvania, 1928-Nueva York, 1987), pero tampoco parece que a este le importase mucho. “Nunca leo, solo miro fotos”, es una de las frases más celebradas del artista, gran valedor de la superficialidad. Y “cada vez que un amigo tiene éxito, me muero un poco” es una de las más conocidas del escritor Gore Vidal (Nueva York, 1925-Los Ángeles, 2012), lo que nos permite aventurar que tal vez su dardo contra el inventor del pop-art haya sido propiciado por cierta pelusilla.

A la izquierda, Gore Vidal en 1992. A la derecha, Andy Warhol en 1986. Getty

John Gielgud sobre Ingrid Bergman: “Pobre Ingrid, habla cinco idiomas y no puede actuar en ninguno de ellos"

El del actor y director teatral John Gielgud (Reino Unido, 1904-2000) es más que un insulto, una pequeña maldad. La actriz Ingrid Bergman (Estocolmo, 1915- Londres, 1982) y él eran íntimos amigos, tanto que el británico fue uno de los que leyó en su funeral. Pero el dominio de idiomas de la sueca (hablaba inglés, francés, italiano, alemán y sueco), le sirvió a este para rememorar una de las citas más famosas de Dorothy Parker: “Sí, ella habla 18 idiomas y está claro que no sabe decir no en ninguno”. Que la realidad no te estropeé un buen chascarrillo.

Graham Chapman (Monty Python): "¿Cómo de difícil debe ser pilotar un avión? Hasta John Travolta ha aprendido a hacerlo”

Graham Chapman (Reino Unido, 1941-1989), miembro del grupo de interpretación cómica Monty Python y protagonista de la mítica película La vida de Brian, tuvo siempre muy presente los aviones: nació durante el Blitz, los bombardeos aéreos a los que el ejército nazi sometió al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y a los tres años estuvo a punto de fallecer en un accidente de avión. A pesar de ello, parece que no valoraba demasiado la dificultad de su manejo... ni la inteligencia de John Travolta (Nueva Jersey, 1954).

Nacho Canut: "Si llego a saber que me tenía que gustar Mónica Naranjo, no me hago gay"

No teníamos constancia de que el convenio colectivo de la homosexualidad figurase la obligación de ser fan de Mónica Naranjo (Figueras, 1974), pero Nacho Canut (Valencia, 1957) sí se ha leído la letra pequeña y no parece estar muy de acuerdo. Aunque luego dulcificó, a medias, su opinión sobre la diva gay: "No me interesa la música que hace, pero ella es una estrella". En contra de lo que cabía esperar, Mónica Naranjo no abrió hostilidades y la tormenta que podría haberse desatado quedó reducida a pequeños chubascos entre sus respectivos fans.

Nacho Canut es gay, pero no le gusta la música de Mónica Naranjo. Y se lo hizo saber a ella con mucha ironía. Instagram

Cualquier verso que se intercambiaron Góngora y Quevedo

No se puede decir que ellos descubriesen el insulto, porque probablemente en la Mesopotamia de hace 5.000 años inventasen la escritura con el único fin de dejar constancia de sus puyas. Pero lo que sí hicieron Góngora (Córdoba, 1561- 1627) y Quevedo (Madrid, 1580- Ciudad Real, 1645) fue elevar el acto de insultarse a categoría de arte. Si Quevedo lanzaba un gancho: “Éste, en quien hoy los pedos son sirenas, éste es el culo, en Góngora y en culto, que un bujarrón le conociera apenas”. Y Góngora respondía: "Con cuidado especial vuestros antojos. Dicen que quieren traducir al griego. No habiéndolo mirado vuestros ojos, prestádselos un rato a mi ojo ciego. Porque a luz saque ciertos versos flojos. Y entenderéis cualquier gregüesco luego”. Mucho más ingenioso que las ocurrencias de Kim Kardashian, desde luego.

