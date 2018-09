Amaia Montero estalla contra Malú: “Me ha llamado gorda”

Amaia Montero ha entrado en guerra abierta con Malú. En un momento en el que las buenas palabras y la corrección absoluta priman en las redes sociales, la excomponente del grupo vasco La Oreja de Van Gogh ha lanzado un duro tuit contra la sobrina de Paco de Lucía. Los ataques de Montero a Malú llegan por una entrevista de la intérprete de Aprendiz en la que, en lo que parecía un comentario sin maldad —de hecho era la periodista quien sacaba a colación a la vasca, no la propia Malú—, aseguraba que Montero no estaba delgada. Así, la de Irún se lo ha tomado como un ataque y ha asumido que Malú la llamaba gorda, y que además ese calificativo era un ataque.

"A la Victoria's Secret de Malú: ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!", escribía en su cuenta de Twitter Montero el martes a las ocho de la tarde. En apenas 12 horas el comentario ha tenido más de 2.000 me gusta y de 900 retuits.

La polémica la ha causado una entrevista de Malú en el diario El Español, donde fue preguntada por Amaia Montero, que salió a relucir como un ejemplo más. "¿Por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa? Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal", le pregunta la entrevistadora a la cantante. "Ya", responde Malú. "pero es que a ver cómo te lo explico. A Adele nadie le dice nada".

A la pregunta siguiente de "¿Por qué sucede eso?", Malú responde tanto sobre ella como sobre el canon en general, y asegura que "sigue estando esa parte machista, porque porque luego hay muchos cantantes que físicamente no están para arañarte la cara y nadie los critica". Entonces asegura: "Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?".

Montero, de 42 años, se ha tomado a la tremenda las palabras de Malú y no ha dudado en contestarle, incluso citando a su usuario en Twitter, para que ella lo vea. En las respuestas a su comentario en la red social hay quien asegura que Malú no pretendía atacarla, mientras que otros afirman que una respuesta así es completamente lícita por parte de Montero. Lo que también le achacan varios es que, gracias a esas palabras, ha logrado agitar la polémica y llamar la atención: llegó a convertirse en trending topic mundial, en el décimo puesto. Sin embargo, ella contesta a quienes la acusan de ello, y no precisamente con buen tono: "Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto".

Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros...y....?????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Montero no se quedó ahí y lanzó un tuit aproximadamente una hora más tarde. "Que hace 2 o 3 tallas que no entro en mis vaqueros... y...???". Eso sí: entre un tuit y otro aprovechó para lanzar otro con un enlace al videoclip de uno de sus últimos temas, Nacidos para creer. Por el momento, Malú no se ha pronunciado en sus redes sociales.

No es la primera vez que Montero tiene salidas de tono similares. A principios del mes de septiembre, unos extraños tuits en los que anunciaba lo que parecía una despedida. "The game is over" (El juego ha terminado), escribía en su perfil, y después añadía: "Empezando a despedirme y empezando por el principio". En ningún momento ni su discográfica ni ella aclararon cual era el motivo de tales despedidas. Pero está claro que por el momento Montero no tiene intención de callarse ni de marcharse a ninguna parte.