“La emoción de ‘Billy Elliot’ se crea gracias a los niños”

Madrid es ya un referente en Europa y mundial en la producción de musicales. Con una cartelera repleta de testados éxitos para el público familiar era cuestión de tiempo que se empezasen a importar exitosas iniciativas que funcionan con gran éxito en el West End londinense. Así, el musical Billy Elliot será el primero en apostar por la Kid's week, una iniciativa que pretende llevar al público infantil al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Aprovechamos este momento para repasar con Cámara las iniciativas de formación pioneras que a través de Billy Elliot y el futuro estreno de Grease, que por primera estará protagonizado por adolescentes, siguen revolucionando el mercado de los musicales en un momento en que los centros escolares cada vez más apuestan por el teatro como una de los pilares de las actividades extraescolares.

PREGUNTA. ¿Cómo es la Kid's week con la que se pretende atraer al público infantil?

RESPUESTA. El mecanismo es bien sencillo. Y es que para todas las funciones entre los días 28 de junio y 14 de julio (fin de la segunda temporada en Madrid), por cada entrada de pago de adulto, se regalará una localidad de la misma categoría para un menor de 16 años, además de poder adquirir al mismo tiempo hasta dos localidades más con un descuento del 50%, solo para uso de menores de 16.

Queremos estimular un fenómeno que ya existe y es que ya hay muchos niños y niñas que vienen a ver Billy Elliot ya que es una obra en la que se sienten identificados y reconocidos. Nada más sentarse en el patio de butacas ven en escena a chicos de su edad que sienten y viven lo mismo que ellos. Por eso, creemos que es la obra idónea para poner en marcha una iniciativa que pretende estimular el acceso de nuevas generaciones al teatro musical.

P. Algunos de los chavales que estrenaron la función acaban ya esta temporada y pasarán a formarse en la futura escuela Grease, de la que saldrán los protagonistas de vuestra nueva producción...

R. Así es. La semana del 14 de julio se despedirán cinco de los protagonistas y varios de ellos se han incorporado a la escuela Grease, en la cual van a ser formados para los papeles que van a interpretar en este musical. Es lo que llamamos la 'generación Billy Elliot'. Son aquellos chicos que comenzaron en nuestra escuela y tras pasar por nuestra producción al ir creciendo formarán parte de este nuevo musical que por primera vez va a ser interpretado por actores de la misma edad que tienen los personajes.

Ensayo de 'Billy Elliot'.

P. Hace unos años, el mayor problema para traer un musical como Billy Elliot a España era la dificultad de encontrar un amplio elenco infantil, ¿Cómo recuerda los inicios de este proyecto?

R. Está claro que la dificultad de gestionar una obra tan basada en niños es algo objetivo. Además, pensábamos que en España no había estos niños y resulta que sí. Solo había que dotarlos de la formación específica para Billy Elliot, pero ha sido una sorpresa y es algo maravilloso saber que en España hay una generación que puede ser de las más brillantes de la historia.

P. Como productor, dejando a un lado toda la parte empresarial del negocio del showbussines, supongo que 'captar' la atención de un público tan especial como el infantil tiene que ser algo gratificante...

R. He de confesarte una cosa. Habré visto la función muchas veces y yo no puedo evitar emocionarme sistemáticamente en aquellas escenas en que los niños practican el juego de la amistad sobre el escenario y los peques que están en la platea se emocionan tanto. La emoción de esta función se crea gracias a los niños.

P. Hace poco abristeis una segunda sede de la escuela de formación de Billy en Barcelona que demuestra que pensáis que le queda mecha para rato a este musical, ¿Cuál es el objetivo de esta extensión en el campo de la formación que se hace desde SOM Produce?

R. Desde luego que esperamos estar muchos años en cartel. La idea es facilitar el acceso de talento para la cantera del musical. Para ello hemos acercado la formación a un lugar en donde seguro si hay gente lo suficientemente buena terminarán viniendo a hacer la obra a Madrid. Nuestro compromiso no acaba aquí. En septiembre podremos contaros una noticia que ayudará a completar la formación, especialmente en el área infantil.

P. ¿Cómo ha revolucionado la formación para estos nuevos artistas vuestro trabajo en la escuela?

R. A través de las dos escuelas hemos descubierto métodos que no conocíamos que no solo ayudan a formar artistas en general. También lo hacen focalizado en el trabajo para ciertas obras. Todo ello hace que como tú subrayas las cualidades específicas de un artista para ese papel el brillo de los artistas formados así es mucho mayor que cuando están aplicados a conocimientos genéricos en lo que a formación se refiere.

P. Hace unos meses hablábamos con dos de los protagonistas del musical sobre los valores que les imprime el teatro. En su opinión, ¿Qué plus aporta a las vidas de estos peques artistas el teatro?

R. En primer lugar, el valor de la amistad. Es algo muy importante, no es fácil ser amigo de alguien. No sé si ellos lo ven así, pero yo veo en ellos el valor del esfuerzo y la superación. Seguramente hay niños que encuentran cosas que son difíciles de lograr, pero al ver que en este espectáculo hacemos cosas que llegan a buen término, a lo mejor los estamos animando a que no se rindan fácilmente y que peleen por sus sueños.

P. Madrid se ha consolidado como capital de los musicales también gracias al apoyo de los organismos públicos que ven al género como un potenciador del Turismo, ¿Cree que el nuevo cambio político en la ciudad cambiará esa relación?

R. No me cabe ninguna duda de que seguirá siendo excelente. Todas las administraciones que han estado en el Ayuntamiento desde la Dirección General de Turismo nos han apoyado y no tengo ninguna duda de que va a seguir adelante. Hemos conocido muchos cambios y siempre han estado con nosotros.

P. ¿Cómo es la relación con los centros escolares que cada temporada traen a los alumnos a ver el musical?

R. Billy Elliot es un éxito loco en la actividad extraescolar. La relación con los centros escolares es muy buena, exquisita. Esta labor la hacemos a través de la editorial Barco de Vapor que edita el cuaderno pedagógico. Billy Elliot es considerado por la comunidad educativa como una pieza esencial en su apuesta extraescolar.

