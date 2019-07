“¿Cuánto sexo tienes al mes?”: así responden al mismo cuestionario jóvenes finlandeses y españoles

Cuatro mil kilómetros separan España da Finlandia. Una distancia que se recorre en cuatro plácidas horas de avión y que, sin embargo, conlleva una serie de diferencias socioculturales que determinan la forma de vivir y pensar de españoles y finlandeses. Este año, el país nórdico ha sido elegido por segunda vez consecutiva la nación más feliz del mundo. El estudio, basado en el Informe anual de la felicidad elaborado por Naciones Unidas, tiene en cuenta variables como las ayudas sociales, la esperanza de vida, la calidad de vida de los inmigrantes, el producto interior bruto y la ausencia de corrupción, entre otras cosas. El trigésimo puesto que España ocupa en este ránking nos aleja considerablemente de la felicidad finlandesa.

Si a los habitantes de la península ibérica le caracteriza la bulla, la introspección es marca de la casa en el país nórdico. Pues, tal y como explica la web finlandesa InfoFinland, los finlandeses valoran mucho su privacidad y tener su propio espacio. "El individualismo es la dimensión cultural que prima en la sociedad finlandesa. Los niños comienzan a desarrollar una identidad de yo en lugar de nosotros a una edad muy temprana y entienden rápido que cada uno es responsable de sus propias acciones", explica un artículo publicado en Aamulehti, uno de los periódicos más importantes de Finlandia.

Pero, ¿son los jóvenes finlandeses tan diferentes de los españoles? Hemos viajado a Helsinki, hemos hablado con ellos y al regresar le hemos repetido las mismas preguntas a la juventud española. Juzguen ustedes si la divergencia es tal o compartimos más similitudes de las que algún que otro juicio rápido nos ha hecho pensar.

- ¿Estudias o trabajas?

Emma, 22 años, finlandesa: "Ahora trabajo en una tienda. Al terminar el instituto me tomé un año sabático porque no sabía qué quería hacer y necesitaba tiempo para decidir. Quiero ir a la universidad, pero no estoy segura de qué quiero hacer".

Ángela, 20 años, española: "Estudio en la universidad Ciencias Políticas y Gestión Pública".

- ¿Vives con tus padres?

Ssenga, 22 años, finlandesa: "Vivo sola desde hace dos años".

Cristina, 24 años, española: "Vivo con mis padres y de momento no me planteo emanciparme".

- ¿Has fumado marihuana?

Jerry, 20 años, finlandés: "Solo la he probado, tendría probablemente 17 años".

Adalmeena, 21 años, finlandesa: "Sí, pero no la consumo habitualmente. Debí fumar mi primer porro con 18 años".

Arturo, 22 años, español: "La he probado pero nunca me ha sentado bien".

Aitor, 21 años, español: "Sí, fumo a diario desde los 13 años".

- ¿Qué sabes de España? / ¿Qué sabes de Finlandia?

Emma, 22 años, finlandesa: "Estuve en Mallorca una vez y conozco la paella y el flamenco".

Ssenga, 21 años, finlandesa: "Me encanta España, me encanta el idioma, la gente, la comida… ".

Cristina, 24 años, española: "Tengo la sensación de que su nivel educativo no es tan bueno como nos lo pintan".

Natalia, 21 años, española: "Creo que tenemos mucho que aprender de su sistema educativo: cuidan mucho la formación de los jóvenes y dan muchas ayudas".

- ¿Qué drogas has probado? ¿cuáles consumes habitualmente?

Helena, 26 años, finlandesa: "Solía tomar anfetaminas con bastante frecuencia, pero ya no tomo nada".

Timmi, 26 años, finlandés: "No he tomado nunca drogas".



Arturo, 22 años, español: "He probado el speed y la cocaína, la primera vez con 17 años, pero no las consumo habitualmente".

Aitor, 21 años, español: "He probado la cocaína y el cristal pero no las consumo habitualmente. Las probé por primera vez a los 19 años".

Raquel, 27 años, española: "No he probado ninguna droga".

- ¿Cuántos países has visitado?

Jerry, 20 años, finlandés: "Entre 15 y 20, sobre todo Europa, pero he estado en África, Asia y América".

Emma, 22 años, finlandesa: "Entre 10 y 15, la mayoría en Europa aunque he estado en América también".

Aitor, 21 años, español: "Dos".

Raquel, 27 años, española: "Uno".

Natalia, 21 años, española: "Tres".

- ¿Cuántos idiomas hablas?

Adalmeena, 21 años, finlandesa: "Cuatro: finlandés, alemán, inglés y sueco".

Jerry, 20 años, finlandés: "Fluidamente dos: finlandés e inglés. También hablo algo de sueco, alemán y ruso".

Ángela, 20 años, española: "Dos y medio: español, alemán y un poco de inglés".

Laura, 21 años, española: "Español y un poco de inglés".

- ¿Consideras machista decirle a una chica que está muy guapa?

Robert, 28 años, finlandés: "No, no creo que sea necesariamente machista. La forma en que lo dices es la que determina si lo es o no".

Timmi, 26 años, finlandés: " No, no creo que sea machista".

Laura, 21 años, española: "Depende del contexto y la manera en la que lo diga".

Arturo, 22 años, español: " Sí, si es alguien que no conoces y no viene a cuento".

- ¿Si quedas con una chica que te gusta mucho y ella no quiere ir más lejos, insistirías?

Timmi, 26 años, finlandés: "No, no insistiría si ella no quiere nada conmigo".

Saúl, 25 años, español: "No, respeto su decisión".

- ¿Te planteas votar a la ultraderecha?

Robert, 28 años, finlandés: "No, me considero de izquierdas y generalmente voto al partido verde".

Arturo, 22 años, español: "Ni de coña".

- ¿Qué consejo le darías a tu presidente del gobierno?

Timmi, 26 años, finlandés: "Que hable más de la desigualdad salarial entre clases y géneros".

Aitor, 21 años, español: "Que baje los alquileres, que suba más el sueldo mínimo y que se deje de pactos con la derecha y pacte con la izquierda".

- ¿En qué gastas más dinero?

Natalia, 21 años, española: "En comida, salir y estar fuera con los amigos".

Emma, 22 años, finlandesa: "En el alquiler y en salir con amigos".

- ¿Cuánto dinero gastas cuando sales de fiesta?

Ssenga, 21 años, finlandesa: "Entre 20 y 50 euros por noche".

Saúl, 25 años, español: "Unos 25 euros".

- ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?

Emma, 22 años, finlandesa: "Con 20 años".

Jerry, 20 años, finlandés: "Con 16 años".

Laura, 21 años, española: "A los 17 años".

Arturo, 22 años, español: "A los 14 años".

- ¿Has tenido relaciones con alguien de tu mismo sexo?

Helena, 26 años, finlandesa: "Sí, he estado con cuatro chicas. Me considero bisexual y de sexualidad fluida, creo. Pertenezco al colectivo LGTBQ+, pero me es muy difícil etiquetar mi sexualidad".

Timmi, 26 años, finlandés: "No".

Laura, 21 años, española: "No".

Saúl, 25 años, español: "No, nunca".

- ¿Cuántas relaciones sexuales tienes al mes?

Helena, 26 años, finlandesa: "Depende muchísimo del mes. A veces una vez y otros meses hasta seis".

Robert, 28 años, finlandés: "Aproximadamente, unas cuatro".

Raquel, 27 años, española: "Unas 10".

Saúl, 25 años, español: "Dependiendo del mes y de que me vea con mi pareja, entre 13 y 18".

Aitor, 21 años, español: "Una, y siendo optimista".

