Judi Dench defiende el trabajo de Harvey Weinstein y Kevin Spacey

Judi Dench condenó el comportamiento de Kevin Spacey y Harvey Weinstein cuando aparecieron las primeras acusaciones de acoso sexual, pero no no pone en duda su trabajo. En una entrevista con The Radio Times, la veterana actriz británica habló de la eliminación de Spacey de la película Todo el dinero en el mundo de Ridley Scott en 2017. "¿Qué tipo de agonía es esa? ¿Vamos a negar 10 años en el Old Vic y todo lo que hizo [como director artístico]? ¿Cuán maravilloso ha sido en todas esas películas? ¿No vamos a ver todas esas películas que Harvey produjo?", preguntó la actriz.

"No se puede negar a alguien su talento", dijo. "Es mejor entonces que nunca mires un cuadro de Caravaggio [el pintor del Renacimiento también fue un asesino] o que nunca hayas ido a ver a Noël Coward [el dramaturgo británico fue acusado de comportamiento depredador]", continuó en su discurso.

La actriz ha sido una colaboradora habitual de Weinstein, pero fue rápida en condenar su comportamiento tras las denuncias de las que ella dijo que no sabía nada. Weinstein ha negado todos los cargos de sexo no consentido.

El teatro de Londres The Old Vic recibió al menos 20 testimonios personales de presunta conducta inapropiada por parte de Spacey, quien fue su director artístico entre 2004 y 2015. Ninguno condujo a un proceso penal. El actor de House of Cards apareció a principios de este mes en un tribunal de Massachusetts como parte de un caso en el que se le acusa de abusar de un joven en 2016, algo que él niega.

La veterana actriz, de 84 años, tenía una relación cercana tanto con Weinstein como con Spacey. Al primero ha declarado deberle su carrera en Hollywood, y del segundo también ha confesado en el pasado guardarle gratitud por el apoyo que le mostró durante la filmación de la película Atando cabos, en 2001, poco después de que falleciera el marido de la intérprete, Michael Williams. “No puedo aprobar de ninguna manera lo que dicen que ha hecho, pero ¿todos los compañeros que han cometido en el pasado algún tipo de falta van a ser marginados y excluidos de la industria cinematográfica? ¿Tenemos que ir atrás y excluir a cualquier persona que en el pasado se haya comportado mal? Es un actor maravilloso y un buen amigo”, insistió la actriz sobre Spacey en una entrevista con este periódico el pasado septiembre, cuando fue galardonada con el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián.