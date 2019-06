Comparativa | Probamos las mejores batidoras de vaso del mercado

Nuestra experta ha elegido Cecotec Power Black Titanium 1800 como la mejor batidora de vaso de las cuatro analizadas. Es capaz de realizar con soltura las principales tareas, incluye un filtro para zumos y su precio es muy ajustado.

Batidos de fruta, de helado, gazpachos… Con la llegada del verano, apetece más que nunca disfrutar de alguna de estas bebidas. Y la forma más rápida y fácil para prepararlas es con una batidora, en concreto, de las que incorporan vaso: su principal ventaja es precisamente este complemento, que permite realizar todo tipo de elaboraciones sin manchar ningún otro accesorio de la cocina. Además, su potencia hace que algunos modelos incluso puedan picar hielo.

¿Qué modelos hemos elegido?

En la búsqueda de las mejores del mercado, hemos decidido apostar por los modelos más completos de distintas firmas. Así, han participado en nuestras pruebas, por orden alfabético: Cecotec Power Black Titanium 1800 (con una puntuación media de 9 puntos), Moulinex Ultrablend Cook (8,75), Philips Avance HR3752/00 (8,75) y Taurus Optima Magnum (7,5).

Se han valorado múltiples aspectos basados tanto en su estética como en sus características técnicas, sus posibilidades y su facilidad de uso:

- Diseño. Su tamaño es determinante para encontrarle un lugar en la cocina. Además, en el día a día incluyen también la facilidad del montaje y desmontaje de la jarra o, incluso, de la tapa.

- Jarra. ¿De qué material está hecha? Hay varias posibilidades: plástico (los modelos de gama más baja), cristal (la mayoría), acero…

- Potencia. Se corresponde con el número de vatios del motor y, a mayor número, mejor triturará alimentos más duros. El mínimo razonable son unos 500W, aunque lo recomendable es que supere los 1000W.

- Funciones y posibilidades. Desde velocidad regulable hasta programación de distintos modos e, incluso, realizar elaboraciones en caliente. Estas son algunas de las funciones que podemos encontrar en los modelos más avanzados del mercado.

- Facilidad de uso. Que sean sencillas de manejar y que en las instrucciones esté explicado todo con suficiente claridad.

- Accesorios. Algunos modelos no incluyen ninguno; pero otros sí traen espátulas, cepillos para facilitar la limpieza…

- Capacidad del vaso, tanto teórica como real. Es necesario conocer este dato para saber qué cantidad de alimentos se pueden introducir y procesar en su interior.

Así los hemos probado

Para probar las distintas batidoras de vaso hemos realizado varias recetas con todas ellas: un batido a base de helado y leche, un batido de frutas y un gazpacho. Además, hemos probado a pasar las verduras cocidas para hacer un puré y a picar hielo.

Tras todas ellas, el producto que ha resultado ganador ha sido el Cecotec Power Black Titanium 1800. Muy atractiva a simple vista y con un precio ajustado, ofrece potencia suficiente para triturar todo tipo de alimentos y cuenta con un filtro específico para separar el zumo de la pulpa.

Cecotec Power Black Titanium 1800: nuestra elección

Se trata de la ganadora de nuestra comparativa al ofrecer un equilibro que ninguna otra puede igualar entre prestaciones y precio. Así, cuenta con 1800W de potencia con los que se pueden triturar en segundos todo tipo de alimentos, incluido el hielo. A ello ayuda además su cuchilla de seis hojas con recubrimiento de titanio negro: un material que hace que sea más resistente y se mantenga afilada durante más tiempo.

FICHA TÉCNICA Potencia: 1800W. Voltaje: 220-240 V, 50-60 Hz. Cuchilla: 6 hojas, recubrimiento de titanio negro. Jarra: 2,1 litros, termorresistente. Batería: Carga rápida hasta un 50% en 30 minutos, carga inalámbrica. Velocidades: 5 niveles + turbo. Accesorios: Filtro para licuados. Página web

Posee, por otro lado, una jarra de cristal de 2,1 litros de capacidad que incorpora un filtro especial para los licuados que se coloca sólo cuando es necesario: puedes meter las piezas de fruta completas en su interior y se encarga de separar el zumo de la pulpa sin necesidad de colarlo. Además, la forma de su tapa (con cierre hermético y un vaso medidor) hace que no sea necesario retirarla para servirlos. Más detalles sobre la jarra: se puede lavar en el lavavajillas, está fabricada en cristal fundido y es resistente a impactos y choques térmicos, por lo que es adecuada para todo tipo de elaboraciones independientemente de la temperatura de los alimentos.

No todos los materiales empleados son igual de positivos; hay algunas zonas (por ejemplo, bajo la cuchilla) que son de plástico. Durante los días que han durado las pruebas no hemos experimentado ningún problema, pero no sabemos cómo evolucionará con el paso de los meses y años.

El uso es muy sencillo: una vez que se introducen los alimentos y se coloca la tapa, sólo hay que girar la rueda para elegir uno de sus cinco niveles de velocidad (el sexto paso es el turbo). En muy pocos segundos pulveriza todos los alimentos, dando como resultado mezclas muy cremosas, sin trocitos ni grumos.

Lo mejor: Realiza las funciones básicas de manera óptima, incluye un filtro para zumos muy interesante y su precio es muy ajustado. Lo peor: Algunas de las piezas son de plástico, por lo que no sabemos cómo evolucionarán con el paso del tiempo. Conclusión: Tiene una estupenda relación calidad-precio y es capaz de realizar con soltura las principales tareas que se le exigen a este tipo de dispositivos.

Compra por 59,90€ en Cecotec

Philips Avance HR3752/00: el aspirante

Especialmente pensada para realizar batidos, tiene una función que llama mucho la atención: tecnología de vacío. Así, entre las tres opciones de programas preestablecidos, se encuentra esta opción (además del pulse y el picado de hielo), que extrae el oxígeno de la elaboración antes de empezar a picar, para que se mantenga fresco durante más tiempo. Normalmente, a los pocos minutos de hacer el batido los componentes se separan, pero hemos notado que cuando los elaboramos con esta función esto no pasa. Del mismo modo, hay menos burbujas y menos espuma. Aparte de eso, cuenta con un modo manual en el que se puede regular la velocidad con sólo girar la rueda.

Con un motor de 1400W, se desenvuelve muy bien con todo tipo de alimentos. Su jarra tiene 2,2 litros de capacidad, de los que 1,8 litros son útiles y está fabricada en un material alternativo, copoliéster: un plástico como el que utilizan muchas botellas de agua que no absorbe olores ni se mancha y que es bastante ligero. No deja de ser un plástico, por lo que sorprende teniendo en cuenta el precio de la batidora. Se puede meter en el lavavajillas (previamente extraídas las cuchillas). Por lo demás, se trata de un producto con un tamaño bastante grande y que hace bastante ruido durante su uso.

Compra por 299€ en Amazon

Moulinex Ultrablend Cook

Es uno de los modelos más completos, aunque también más caros. Su peculiaridad es que permite realizar elaboraciones en caliente. Así, entre sus ocho programas predeterminados incluye tres para las elaboraciones frías (hielo picado, smoothie verde y batido de helado) y cinco calientes (sopa, coulis, salsa, compota y leche vegetal). Cada vez que se selecciona una de ellas, para lo que hay que girar su rueda de control, la máquina establece automáticamente la velocidad de las cuchillas, el tiempo de elaboración y la temperatura, hasta un máximo de 100 grados. Además, todo el funcionamiento se puede gestionar de forma manual e incluye una opción de prelavado que facilita enormemente la tarea.

La jarra, por lo tanto, es termorresistente. Está fabricada en cristal y tiene una capacidad útil de 1,7 litros. Las cuchillas, seis en total, son de acero inoxidable y se accionan con un motor de 1300W. La tapa, por otro lado, se cierra herméticamente y la máquina sólo se pone en movimiento cuando está bien colocada. Además, cuenta con un accesorio que ayuda a regular la salida del vapor o a añadir ingredientes mientras se cocina.

Compra por 167,96€ en Amazon

Taurus Optima Magnum

Se trata del modelo con la potencia más ajustada (1200W) y llama la atención una advertencia en su manual de usuario: "No utilizar el aparato más de 1 minuto seguido. En caso de realizar ciclos respetar siempre periodos de reposo entre ciclos de 1 minuto como mínimo”. Por lo general, durante nuestras pruebas hemos notado que para conseguir mezclas cremosas es necesario superar ese tiempo, lo que es un inconveniente. Sin embargo, es una de las opciones más silenciosas y funciona razonablemente bien con la mayoría de las mezclas. Donde más problemas da (hay que tenerla más tiempo en funcionamiento) es con alimentos duros o congelados: no porque no pueda triturarlos, sino porque no se integran del todo bien en la mezcla resultante.

Su jarra de cristal tiene una capacidad de 1,75 litros y puede meterse en el lavavajillas. Incorpora una boca de llenado para que no haya que pararla y desmontar la tapa al introducir algún ingrediente más a la mezcla. Su base, por otro lado, está fabricada en acero inoxidable, lo que aporta un acabado de apariencia mucho más resistente, higiénico y duradero que otros productos.

Compra por 51,21€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí? Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… También todo tipo de pequeños electrodomésticos y de gama blanca: aspiradores, batidoras, cafeteras…

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de junio de 2019.

