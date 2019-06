Lámparas, mosquiteras y pulseras: 15 accesorios para evitar los mosquitos

La llegada del verano hace que nos vistamos con prendas más ligeras dejando al aire muchas zonas de nuestra piel. Lugares donde, en muchas ocasiones, nos acaban picando los mosquitos u otro tipo de insectos, ya sea en la piscina, en la playa, de acampada o a la hora de conciliar el sueño en casa. Además, en ciertos rincones del hogar, como es el caso del jardín donde siempre se acumula más humedad, suele haber más proliferación de estos bichos.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado hasta 15 productos diferentes que pueden hacer la vida más fácil de los tuyos en estas fechas veraniegas, tales como una lámpara eléctrica antimosquitos, un lote de dos repelentes ultrasónicos para proteger las habitaciones más grandes del hogar, una cómoda cortina mosquitera para instalar en puertas o una red antinsectos para cubrir la silla de paseo de nuestros hijos pequeños, entre otros muchos. Sin olvidarnos, además, de la comodidad de nuestras mascotas y de esprais para la piel que nos protegerán más eficazmente.

Lámparas y esencias naturales

Aparato eléctrico antimosquitos con 60 pastillas

Con un mínimo consumo eléctrico (tan solo 6 watios), este producto está enfocado a combatir la presencia de los molestos insectos que se cuelan en casa, incluso, aunque nos dejemos las ventanas abiertas y la luz encendida. Su manejo e instalación es muy sencilla gracias a las pastillas colocadas en el difusor eléctrico. Con tan solo conectarlo a la red eléctrica en cualquier estancia de la casa durante diez minutos, es capaz de ahuyentar a nuestros incómodos visitantes las siguientes diez horas. El aparato soporta el calor y no produce humos, además de que su diseño extraplano impide roces y roturas por golpes involuntarios. En Amazon, su valoración alcanza una gran nota entre los usuarios que ya lo han adquirido con 4,3 sobre 5 estrellas: “Para mí es la mejor marca ,son mucho tiempo que la uso puedo dormir con la ventana abierta sin preocuparme de los mosquitos eficaz al 100%”, explica un comprador.

Compra por 6,40€

Lote de 100 palillos de incienso con cintronela natural

En caso de que queramos estar tranquilos en reuniones familiares en espacios exteriores (barbacoas, piscinas, terraza, etc.) esta opción puede ser una buena alternativa. El producto contiene 10 paquetes en los que se almacenan 10 varillas de incienso. Son palillos extra largos, de gran duración una vez encendidos (casi una hora), que sirven también como ambientadores relajantes debido a que contienen aroma de citronela 100% natural. Las valoraciones de los usuarios que ya lo han comprado reflejan su elevada efectividad: “Dejo que se consuma y que se airee antes de ir a dormir sobretodo por la niña... y listo. Muy eficaz. Este verano 0 picotazos”, dice una usuaria con satisfección.

Compra por 14,99€ en Amazon

Lote de dos repelentes ultrasónicos

Este aparato electromagnético, que no contiene veneno, olor o radiaciones, tiene un área de cobertura de entre 80 y 120 metros cuadrados. El producto evita el control de plagas al emitir ondas ultrasónicas para alterar su sistema auditivo. Funciona a bajo consumo (emite una señal LED azul) y está enfocado a combatir mosquitos y moscas pero también hacia cucarachas, ratones, arañas, pulgas, etc. Y es apto para ser colocado en estancias como la cocina, la sala de estar, el dormitorio, los baños o el sótano. "Me gustan este tipo de repelentes por la comodidad que tienen, son muy fáciles de usar y no hacen nada de ruido. Ademas, funcionan a la perfección", se congratula un comprador.

Compra por 14,99€ en Amazon

Lámpara eléctrica matamosquitos para estancias de hasta 20m ²

Está pensado para usarse en estancias de hasta 20 metros cuadrados. Equipa dos bombillas de bajo consumo de 10 vatios cada una y son estas las que consiguen atraer a muchos de los mosquitos que nos suelen visitar en casa durante el verano, en especial: polillas, avispas, zancudos, hormigas voladoras o las tan molestas moscas. Una vez que se acercan a la lámpara, esta acaba con todos ellos tras una descarga eléctrica. Los animales muertos caen en una bandeja extraíble para mayor comodidad y limpieza. Además, puede colgarse sin problemas en paredes o techos. De hecho, el fabricante aconseja que se instale a un metro del suelo. Tiene garantía de un año. En Amazon, obtiene una calificación de 4,4 sobre 5 estrellas y los usuarios destacan su buen funcionamiento y su bajo nivel de ruido. "Esta lámpara antimosquitos no es un juguete, para nada. Me esperaba que pegara chispazos (sí, me refiero a ese momento que tocan la trampa), pues no, los caza en silencio y los deja fritos", asegura uno de ellos.

Compra por 37,99€ en Amazon

Puertas y ventanas

Cortina mosquitera para puertas

Se trata del producto más vendido en la plataforma Amazon en la categoría de Accesorios para contrapuertas y reúne más de medio millar de opiniones. Está disponible en un tamaño de 90 x 210 cm y en color blanco. La cortina tiene incorporada hasta 28 imanes que la hace cerrarse por sí sola cuando pasamos a través de ella. De esta manera, se evita dejar cualquier abertura por donde puedan acceder los mosquitos. Está hecha en una tela de malla fina y resistente debido a una sólida costura que asegura una larga vida útil. Lo mejor de todo es que sus mascotas y también los niños pequeños pueden atravesarla con facilidad todas las veces que quieran. Sin embargo, el producto no hará bien su función en puertas con material metálico. Reúne una elevada nota en Amazon (4,6 sobre 5 estrellas) y los usuarios destacan tres características por encima de las demás: su facilidad de uso, la fácil instalación y su excelente adhesión. “El cierre es muy bueno. ¡No se cuela ningún mosquito!”, indica uno de ellos.

Compra por 17,99€ en Amazon

Malla con función mosquitera para ventanas

Disponible en color negro, su tamaño es para huecos de ventanas de 1,30 x 1,50 metros, aunque la malla puede recortarse para que encaje a la perfección en otro tamaños de marco. Cuenta con una tira adhesiva con velco brand de gran adherencia lo que hace que la red se fije de forma sólida a la estructura. Su sistema de láminas bloquea la entrada de mosquitos y su sistema de fijación equipa la tecnología Powerstrips, la cual no deja ningún residuo a la hora de quitarla. De rápida instalación, se puede lograr en dos cómodos pasos: limpiar el marco con alcohol o limpiacristales y pegar la cinta a lo largo de él. Los usuarios resaltan su fácil instalación en las valoraciones recogidas en Amazon: “Mucho mejor que otros mosquiteras, se nota una diferencia de calidad enorme. ¡Vale la pena gastar unos euros más!”

Compra por 8,82€ en Amazon

De paseo, en el campo o en la playa

Mosquitero eléctrico con lámpara de camping y linterna

Si optamos por hacer alguna escapada al campo, a la playa o irnos de camping, esta otra opción también merece la pena a la hora de repeler todo tipo de mosquitos. Se trata de una propuesta de la marca Basein (en color verde y de tamaño compacto) que equipa una batería de 2200 mAh —con un tiempo de carga de tres horas— que proporciona hasta 12 horas ininterrumpidas de funcionamiento. Es impermeable, se puede lavar a mano y su área de influencia para combatir a los bichos es de 50 metros cuadrados. Tiene, además de función repele mosquitos, una opción de linterna para acampar con dos modos de brillo. Dispone de función SOS (de luz intermitente). Incluye cable USB y cepillo de limpieza, además de un servicio de garantías de 2 años. Obtiene la máxima calificación en Amazon: “Parece pequeño pero funciona muy bien. Tengo una terraza con un pantano delante y vienen muchos mosquitos por la noche. El aparato lo pongo en una esquina y los atrae a todos mientras nosotros podemos estar en otro rincón tranquilos”, indica con satisfacción un usuario.

Compra por 25,99€ en Amazon

Red antinsectos universal para silla de paseo

En estas fechas veraniegas, los largos paseos son una buena opción para disfrutar de la naturaleza junto a la familia al aire libre. Fabricada en 100% poliéster, su fina tela de malla (de 1,3 mm) mantiene alejados a mosquitos, avispas o abejas que nos salgan al paso cuando llevamos a nuestros hijos en el cochecito de paseo. En color gris, incorpora un ribete elástico en su contorno que asegura un cierre hermético sin dejar ningún hueco. Además, puede utilizarse también en sillas de paseo, mecedoras y cunas de viaje de hasta 120 x 60 centímetros. Se puede lavar a máquina a una temperatura de 30 grados y es fácil de almacenar gracias a su sistema de plegado. Solo pesa 50 gramos.

Compra por 11,99€ en Amazon

Atrapamoscas eléctrico en forma de raqueta

En lugares donde hay una gran presencia de mosquitos a veces no nos vale con utilizar solo accesorios “pasivos”. En este tipo de casos, una buena alternativa es hacernos con un atrapamoscas eléctrico. La propuesta de la marca Mafiti tiene forma de raqueta y está hecha con plástico duradero de origen reciclado. A la hora de usarla, dispone de un botón de encendido y apagado con luz de advertencia LED instantáneo, una vez se ha atrapado un insecto en su malla metálica. El dispositivo funciona con dos pilas del tamaño AA que no vienen incluidas. El producto tiene una gran acogida en Amazon, con 4,5 sobre 5 estrellas. “Tiene un mango bastante cómodo para agarrarla, que es además, el lugar donde se encuentra el interruptor de uso. El funcionamiento es muy sencillo: sólo hay que presionar el botón cuando la mosca está cercana a la raqueta y la electricidad hace el resto”, explica un usuario.

Compra por 13,99€ en Amazon

Sprays, pulseras e insecticidas

Lote de diez pulseras impermeables con citronela

Libre de sustancias tóxicas o nocivas y hechas 100% con ingredientes naturales, las pulseras son otra magnífica solución para combatir todo tipo de insectos tanto en espacios interiores, como sobretodo en lugares al aire libre. Los aceites esenciales que potencian su uso contra los mosquitos son geraniol, citronela y limoncillo. Tienen un funcionamiento de hasta 250 horas de repelente y sirve tanto para niños como para adultos. Cada pulsera viene en su propia bolsa reutilizable para ser usada cuantas veces se desee durante, como mínimo, diez días. El paquete incluye pulseras azules, rosas, naranjas, moradas y verdes. Los brazaletes son fácilmente adaptables y se pueden colocar en muñecas, tobillos, sujetas a cunas o cochecitos de bebé, etc.

Compra por 10,99€ en Amazon

Spray infantil sin alcohol y pieles sensibles (100 ml)

Otra alternativa para proteger a nuestros hijos de los molestos mosquitos este verano es el uso de sprays. El que propone Relec se puede aplicar en bebés y niños a partir de los 12 meses de edad. Está enfocado para zonas de clima templado, de costa o en lugares húmedos tanto dentro de casa como en exteriores. En un recipiente de 100 ml, ofrece hasta 6 horas de protección. Dermatológicamente testado, no contiene alcohol ni colorantes y se encuentra testado en pieles sensibles. Además, está elaborado con la sustancia activa Aminopropionato de Etilo (IR3535) que ofrece una buena tolerancia dérmica en las pieles de los más pequeños. “Funciona muy bien, incluso mejor que otros que tienen una concentración mayor del ingrediente principal”, sostiene un usuario.

Compra por 9,29€ en Amazon

Spray repelente mosquitos extra fuerte (75 ml)

Y si estas vacaciones tienes pensado ir con tu pareja o amigos a lugares tropicales o de condiciones extremas, este producto de Relec es el adecuado. Está indicado en zonas con un elevado riesgo de transmisión de enfermedades tropicales como Malaria, Zika, Fiebre amarilla o Dengue. Ofrece hasta 8 horas de protección y sus ingredientes principales son tres: aceite de lavanda, geraniol y DEET 50%. Este último es una sustancia activa con acción repelente muy potente. Pueden usarlo adultos y niños a partir de los dos años, pero de forma restringida para estos últimos. Viene en un recipiente de 75 ml. “Totalmente recomendable, sobre todo, en zonas tropicales. Mantiene a raya a los mosquitos, pulgas y todo tipo de bichos expertos en fastidiarnos los viajes con picores insoportables”, explica una usuaria.

Compra por 9,37€ en Amazon

Insecticida Blattanex (500 ml)

Esta propuesta de la marca Protect Home es una opción a tener en cuenta en caso de que queramos combatir a los insectos rastreros que se nos cuelan en verano por rendijas, ventanas o las puertas de nuestras casas. De acción inmediata, tiene un efecto prolongado en cucarachas, hormigas y todo tipo de insectos rastreros (pulgas, escarabajos, arañas, etc.). Dispone de cánula de aplicación (efecto pulverizador) y viene en un recipiente de 500 ml. Reúne valoraciones muy positivas en la plataforma Amazon, hasta un 4,6 sobre 5 estrellas: “Estaba buscando un insecticida para las hormigas que pudiera echar bien en todas las rendijas. Este, gracias a la cánula, ¡es perfecto! Además tiene una duración bastante prolongada”, describe uno de sus compradores.

Compra por 8,99€ en Amazon

Para las mascotas

Collar repele mosquitos para perro o gato

Y para los mascotas de la casa (principalmente perros y gatos) este producto de la marca Dewell protegerá a nuestros animales de compañía ante intrusos molestos: pulgas, garrapatas y mosquitos. Está fabricado con materiales naturales y que no provocan alergias. Su tamaño es de 63,5 centímetros, aunque se puede acortar a voluntad si hiciera falta. Tiene un efecto protector de ocho meses de duración y es impermeable y resistente al agua. En Amazon, el producto obtiene una nota de 4 sobre 5 estrellas y los usuarios que ya lo han adquirido resaltan su aroma y su relación calidad-precio. “En mi caso, mi perro (un husky siberiano) va al campo a diario, donde se le pueden enganchar fácilmente garrapatas. Con este collar no tiene ni una, siendo más baratos que los comerciales de otras marcas”, opina un usuario.

Compra por 13,99€ en Amazon

Tienda de campaña plegable

Perfecta para los momentos de siesta, relax o de juegos de nuestras mascotas sin ser molestados por insectos o mosquitos. Se trata de una tienda de campaña plegable de grandes dimensiones y de forma octogonal: 91 x 91 x 58 centímetros. Está fabricada en PVC y tela Oxford 600D. Tiene un peso de 1 kilo y su estructura es de acero. Dispone de puerta lateral y, en su parte superior, cuenta con una tela tipo red que se puede abrir de forma parcial o quitarla totalmente. La facilidad a la hora de montarla y la comodidad son dos de las características que más destacan los usuarios: “Cumple con las expectativas. Lo uso para un gato recién operado con el objetivo de que pueda tener movimientos reducidos. Cabe la comida y un arenero pequeño, y se puede mover perfectamente”, indica una usuaria.

Compra por 32,98€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de junio de 2019.

