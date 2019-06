Amal Clooney ejerce de activista en Barcelona

Llegó, habló 30 minutos justos y se fue. Amal Clooney ha pasado este martes por Barcelona de forma fugaz, pero sus palabras resonaron con fuerza en un auditorio repleto con 2.500 personas que habían pagado alrededor de 1.000 euros de entrada por tres días de congreso. La abogada de derechos humanos y experta en legislación internacional realizó un alegato a favor de los derechos humanos durante el primer día del congreso SAP Ariba Live Barcelona, dedicado a profesionales del comercio y la empresa celebrado durante los próximos tres días en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

“El silencio frente al mal es en sí mismo el mal. No hablar es hablar, no actuar es actuar”, ha sentenciado la activista, que centró su discurso en defender a las mujeres, los homosexuales y la libertad de prensa. Con ejemplos que ella conoce de primera mano como el de la premio Nobel de la Paz 2018 Nadia Murad, que fue esclava sexual del ISIS, Clooney ha hecho un repaso por algunos de los países que no respetan los derechos humanos. “Hace 70 años que fue adoptada la declaración de derechos humanos, pero queda un largo camino”.

La abogada también ha recordado el caso del sultán de Brunéi Muda Hassanal Bolkiah que endureció la legislación contra los homosexuales, lo que llevó a que celebridades como su esposo George Clooney o el cantante Elton John hicieran un llamamiento para boicotear los hoteles propiedad del sultán.

“En 70 países los gais son perseguidos y en 14 de ellos los pueden matar”, ha recordado Amal Clooney. La abogada también reivindicó la libertad de prensa recordando figuras como Jamal Khashoggi, periodista del Washington Post asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul después de escribir artículos críticos con el gobierno de Riad.

La mujer a la que no hace sombra George Clooney Amal Alamuddin (41 años) y George Clooney (57) se conocieron en la casa que el actor posee a orillas del lago Como, en Italia, en una cena improvisada a la que un amigo del intérprete llevó a la abogada británica especialista en Derecho Internacional y derechos humanos.Los padres de Clooney estaban con él de vacaciones en aquel primer encuentro. “Esa mujer significó algo para él inmediatamente. Fue asombroso”, contó Nick Clooney a la revista People en 2017. Después llegó un romántica boda de cuatro días en Venecia en la que el mundo entero pudo descubrir la cara de arrobo con la que el novio miraba a su futura esposa. Amal y George Clooney han establecido desde 2014 su residencia en Londres donde está la sede del despacho Doughty Street Chambers en el que ella trabaja. Sus éxitos en los tribunales son sonados pero quizá uno de los más valorados es que no se le conozca por ser la mujer de uno de los actores más famosos del mundo.

Entre intercambios de teléfonos y tarjetas de visitas, con la actuación en vivo de una violinista que interpretaba versiones de los últimos éxitos musicales, y después de un espectáculo de música y danza, Clooney ha dedicado sus primeras palabras para celebrar el gran número de mujeres presentes en el acto. Los organizadores quisieron que la primera de las grandes conferencias del congreso estuviera protagonizada en su totalidad por mujeres. Clooney puso la guinda a un escenario por el que habían pasado varias directivas de SAP, Ford y IAG.

Clooney, que estudió en Oxford, ha comparecido ante el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, entre otros tribunales ingleses y de Estados Unidos, y asesora a gobiernos sobre legislación internacional. También trabajó en el juicio por genocidio al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic en La Haya, además de asesorar a Grecia sobre el retorno de los Mármoles del Partenón.

En los últimos años ha representado a tres presos políticos, que han sido liberados de su detención: el periodista canadiense Mohamed Fahmy, que fue encarcelado en Egipto por sus ataques al gobierno de Al Sisi; el expresidente de Maldivas Mohamed Nasheed, al que apresaron por acusaciones falsas sobre terrorismo, y la periodista de Azerbaiyán Khadija Ismayilova, arrestado tras reportar corrupción sobre el presidente del país.