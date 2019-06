¿Por qué no suena en ‘Rocketman’ la canción favorita de los fanáticos de Elton John?

Elton John solo tenía 25 años y ni si quiera sabía lo que era un porro cuando compuso la que probablemente es su canción más ambiciosa. Un chico ingenuo y ensimismado haciendo una obra que hoy es la favorita del núcleo duro de sus seguidores.

Rocketman, la película sobre Elton John, llega acompañada de una banda sonora que, como no puede ser de otra manera, reúne todos los grandes clásicos de Reginald Kenneth Dwight (nombre real de Elton John). ¿Todos? Los seguidores más acérrimos del cantante/pianista y los aficionados al rock más avezados echarán de menos el que probablemente es su tema más ambicioso, el favorito de muchos de sus fans y que formó parte del repertorio de sus giras durante años: Funeral for a friend/Love lies bleeding (que podíamos traducir por "Funeral para un amigo/El amor yace sangrando"), precisamente el primer corte de su obra maestra de 1973 Goodbye yellow brick road.

Cuando en 2012 la revista Rolling Stone convocó a sus lectores para que eligieran la mejor canción de Elton John, esta épica suite de 11 minutos —en realidad, dos temas encadenados— se situó en el tercer lugar de sus preferencias, por detrás solo de las omnipresentes baladas Your song y Tiny dancer. Para los críticos de Billboard, el boletín oficial de la industria discográfica estadounidense, es su segunda mejor canción, como se desprende de la encuesta que publicó en 2017 (la primera es Bennie and the Jets). El propio Elton consideró que no podía faltar en su directo Here and there (1976) ni en el recopilatorio To be continued… (1990). ¿Por qué esta pieza es tan especial?

Funeral for a friend/Love lies bleeding es, a la vez, una rareza en la discografía del músico británico —la primera parte es un insólito instrumental— y un eficaz botón de muestra del mejor rock de los setenta. Esa fascinante paradoja atrapa tanto a su seguidor más exigente como a quien se acerca a su música por primera vez. El clímax sonoro del principio revela a un Elton John (que tenía solo 25 años cuando lo grabó) inquieto, abierto a experimentar y sumándose a la corriente del rock progresivo en boga esos años.

Aunque ya gozaba de estatus de estrella tras haber conseguido varios éxitos en las listas británicas y de Estados Unidos, Elton John aún conservaba a mediados de 1973, mientras preparaba su séptimo álbum —el segundo de ese año—, su candor inicial. “Ni siquiera sabía lo que era un porro cuando hice Goodbye yellow brick road”, dijo a Rolling Stone. “Todo eso cambió cuando grabé el siguiente disco, pero en 1973 era muy ingenuo. Y la ingenuidad es lo más gratificante de ese disco, probablemente”.

Elton John en un concierto en 1973, el año que editó 'Funeral for a friend/Love lies bleeding'. Foto: Getty

Llevado por esa inocencia, cuando el productor Gus Dudgeon le sugirió que compusiera un tema instrumental a modo de introducción para el álbum, Elton John accedió obediente. “Crecí amando muchos tipos de música, y también tengo formación clásica. De ahí es de donde viene Funeral for a friend”, explicó. No pudo evitar el tono lúgubre del resultado. “Un día estaba de bajón y me dije: ‘¿Qué clase de música me gustaría escuchar en mi propio funeral?’. Suena un poco raro, pero me gusta la música fúnebre. Me encanta la música triste. Así que decidí escribir algo de ese tipo”, reveló.

Aunque firmado por el tándem Elton John/Bernie Taupin —irónica la presencia de Taupin, cuando es un fragmento sin letra—, la programación de los sintetizadores corrió a cargo de David Hentschel, el ingeniero de la grabación, quien tuvo la original idea de insertar, casi de tapadillo, fragmentos de otras canciones del disco. Así, entre las capas de teclados, se perciben las melodías de Candle in the wind, I’ve seen that movie too y The ballad of Danny Bailey.

Funeral for a friend y Love lies bleeding nacieron por separado, pero como el segundo empieza en clave de La, igual que termina el primero, Elton John decidió fusionarlos. “No se escribieron como una sola pieza, simplemente los pegamos y funcionó. Cosas como esas a veces ocurren en el estudio y son una gran sorpresa”, explicó.

Taupin no recuerda de dónde le llegó la inspiración para la letra de Love lies bleeding: “No tengo idea de dónde vino. Muchas de mis canciones empiezan a partir de un primer gran verso”. En este caso, las evocadoras líneas iniciales (“Las rosas en la maceta de la ventana se han inclinado, todo lo relativo a esta casa nació para crecer y morir”) dan paso una historia de amor frustrado.

A pesar de que su larga duración impidió que se publicara como sencillo, Funeral for a friend/Love lies bleeding se programó con asiduidad en las emisoras de FM de Estados Unidos en los setenta, lo que disparó su popularidad. Entre las versiones más logradas figuran dos a cargo de bandas de heavy metal progresivo, como Dream Theater y Redemption.

¿Demasiado compleja para Rocketman, película que va dirigida a las masas y en la que el peso vocal no recae en Elton John sino en su émulo cinematográfico Taron Egerton? Como suele ocurrir —como sucedió, de hecho, con el biopic de Queen—, los fans fieles serán capaces de ponerle pegas a la película, y la ausencia de este clásico puede ser una de ellas.

