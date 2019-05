La dama del ajedrez es española

Amador González de la Nava y Paula, autor de El camino del ajedrez, y Joaquín Pérez de Arriaga sostienen que la cuna del ajedrez moderno no fue Valencia sino Salamanca. Utilizan dos argumentos principales: no existe una seguridad absoluta de que Llibre dels jochs partits dels schacs en nombre de 100 (Libro de los juegos y partidas de ajedrez en número de 100), de Vicent, existiera; y tampoco de que el poema Scachs d’amor fuera escrito en 1475. Según el minucioso investigador Pérez de Arriaga, la referencia principal sería Repetición de amores y arte de axedrez (impreso en Salamanca en 1497), de Luis Ramírez de Lucena. Las consultas realizadas por EL PAÍS el año pasado con varios expertos salmantinos no produjeron argumentos contundentes en favor de esta tesis. Tengan razón unos u otros, no hay duda de que el ajedrez, tal como se juega ahora, surgió en lo que hoy es España a finales del siglo XV.