Reserva las vacaciones de verano con los mejores cupones y descuentos en viajes

La primera ola de calor ya se ha sentido por todo el país. El pasado fin de semana se pudo disfrutar de temperaturas de entre cinco y diez grados por encima de lo habitual, y fueron muchos los que aprovecharon esos días para ir a la costa, a la montaña o que buscaron un hueco en las terrazas de bares y restaurantes.

Para quienes eligen la opción de salir de la ciudad y perseguir el sol, EL PAÍS Escaparate ha reunido las mejores ofertas de Descuentos EL PAÍS para viajar a partir de esta segunda semana de mayo. Muchos de los descuentos estarán vigentes hasta finales de verano, por lo que se podrán aprovechar para las reservas de hoteles, vuelos, paquetes de viajes y coches de alquiler para las vacaciones estivales.

HOTELES

El alojamiento supone uno de los grandes gastos de cualquier escapada, aunque el precio varía mucho según el destino que se elija. Las ciudades más turísticas suelen ser más caras, sobre todo en temporada alta, y las menos conocidas, más económicas. Por suerte, a lo largo del año son muchas las marcas que ofrecen a los usuarios descuentos para ahorrar en la reserva de habitaciones. A continuación te dejamos cupones de descuento en dos de las cadenas nacionales más importantes.

Barceló Hoteles

Esta cadena tiene hoteles repartidos por España, Europa y alguno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Esta semana podemos conseguir una reserva en las habitaciones de Barceló Hoteles con descuentos de entre el 6% y el 10% sobre el precio original en ciudades como Sevilla, Granada, Madrid o Barcelona. Estos códigos no solo son aplicables al interior del país, sino que también son válidos en los establecimientos de destinos tan variados como Italia, Praga o Cancún.

Cupón descuento Barceló Hoteles del 10% en España y Europa

Iberostar

Iberostar tiene hoteles de cuatro y cinco estrellas en las principales costas españolas, europeas, africanas y americanas. Los descuentos que ofrece esta marca están relacionados tanto con rebajas por la reserva como con bonos para el consumo de productos en el hotel elegido. Esta cadena hotelera nos ofrece, por ejemplo, un cupón de 50 euros de regalo para gastar en cualquier hotel de España y del Mediterráneo hasta octubre, en estancias de al menos tres noches. O, por otro lado, disponemos de un 20% de descuento exclusivo sobre el precio de cualquier estancia de más de seis noches que se reserve con más de 30 días de antelación. Para conocer la oferta que mejor se adapte a tus necesidades en tu escapadas o vacaciones, lo más recomendable es que eches un ojo a todas las promociones disponibles.

Cupón descuento Iberostar de estancias y consumo

VUELOS

Uno de los trucos para aprovechar al máximo el tiempo en nuestros viajes, sobre todo si la escapada es de 48 o 72 horas, es reducir el tiempo que dura nuestro traslado hasta el destino. Los vuelos nacionales e internacionales se han convertido en una de las opciones de movilidad favoritas de los españoles a la hora de viajar, con un crecimiento del 10% durante el año pasado. Además, gracias al elevado número de aviones que salen cada día de los aeropuertos, los precios de los billetes se han reducido considerablemente. A continuación podrás encontrar cupones de descuento para que ahorres en tus vuelos.

eDreams

Las agencias de viajes online, como eDreams, ayudan a los usuarios a organizar una escapada o unas vacaciones con presupuestos ajustados. Aunque en esta página web se pueden reservar asientos en aviones, habitaciones de hoteles y alquilar coches, la oferta que mostramos solo afecta a los vuelos. Esta marca rebaja 10 euros en reservas superiores a los 250 euros a todos los usuarios que apliquen el código.

Cupón descuento eDreams de 10 euros

Atrápalo

Desde la página web de Atrápalo se pueden hacer reservas de hoteles, alquiler de coches, entradas y eventos. Sin embargo, en el mes de mayo, esta plataforma también destaca por sus ofertas para asientos de avión. En concreto, un descuento de 75 euros para los vuelos de Iberia hacia Centro y Sudamérica, así como 150 euros de descuento por cada 1.800 euros de gasto en billetes.

Cupón descuento Atrápalo de 150 euros

COCHES

Una vez que estamos en nuestro destino, tener un coche nos da flexibilidad para conocer mejor la zona. Las empresas de alquiler de vehículos ofrecen cada vez más facilidades para coger y dejar los coches en cualquier punto de nuestro destino, devolver los autocares con o sin combustible, así como diferentes opciones de seguros para presupuestos más ajustados. Hemos conseguido descuentos en dos de las empresas más importantes para que ahorres en el alquiler de tu coche.

Sixt

Para quienes realicen sus viajes dentro de la península, Sixt les ofrece una oferta exclusiva del 20% en todos los alquileres que se realicen hasta finales de mayo. En el caso de que el destino que elijamos para nuestra escapada esté fuera de nuestras fronteras, la compañía de renting otorga una rebaja del 15% en los alquileres con seguro a terceros, cobertura de daños y robos en vehículos premium.

Oferta Sixt del 20% en alquiler de coches en España

Europcar

Las reservas de vehículos que se realicen antes del 20 mayo tienen recompensa en la página web de Europcar. En concreto, hasta un 25% de descuento en el coste final del alquiler en España, Croacia, Reino Unido o Rusia. Si nuestro destino en estos días de mayo está en otro país, es posible que encontremos una reducción del precio, como mínimo del 10%, si se utiliza esta oferta.

Cupón descuento Europcar del 25% en alquiler de coches

EXPERIENCIAS Y PAQUETES

Los viajes organizados son una alternativa para quienes tienen poco tiempo para planear las vacaciones. En la mayor parte de los casos, estos incluyen los desplazamientos al aeropuerto, los vuelos y las estancias en los hoteles; aunque también pueden incluir extras, como el coche de alquiler o rutas por las zonas más turísticas e interesantes de nuestro destino. En el mercado hay varias marcas que ofrecen paquetes de este tipo, aunque cada una tiene sus peculiaridades y propuestas. A continuación te proponemos algunas opciones.

Logitravel

En el mes de mayo, Logitravel quiere que los usuarios ahorren en sus paquetes con rutas en coche. Estos viajes incluyen el vuelo hasta el destino, los alojamientos en cada lugar en el que se hace parada, el alquiler del vehículo y el seguro de viaje. Este mes, la oferta propuesta por esta compañía incluye un descuento exclusivo de hasta 80 euros sobre el importe total en los viajes con vehículo, independientemente del número de días que dure el trayecto o la estancia. El único requisito es que el gasto sea superior a 2.000 euros. Para las reservas que no lleguen a este precio, hay otras ofertas disponibles.

Cupón descuento Logitravel de 80€ en rutas de coche

Smartbox

Las cajas de experiencias se han convertido en un recurso muy socorrido para hacer un regalo. La marca Smartbox tiene una recopilación de opciones para regalar a los más viajeros. A los paquetes de viajes se les puede aplicar, durante estos días, una rebaja del 8% en las cajas con un valor superior a 49 euros, o del 10% en el caso de que su precio final supere los 99 euros. Entre las cajas a las que se pueden aplicar estas promociones están Estancia pintoresca, Dos días con encanto o Tres días de spa y relax.

Cupón descuento Smartbox del 10% y el 8%

Wow Trip

Los packs sorpresa de viajes son una alternativa para quienes no saben dónde quieren ir de vacaciones, e incluyen el vuelo y el alojamiento en el destino. Para adquirir una de estas experiencias, tan solo se necesita saber desde qué aeropuerto queremos partir, el número de personas que van a disfrutar de esta escapada y el número de días que vamos a estar fuera.

Muchas páginas especializadas en este tipo de viajes permiten no solo elegir el origen del viaje, sino también eliminar aquellos destinos a los que no se desean ir. Por ejemplo, si ya has estado en Viena y quieres conocer un sitio nuevo, tan solo tienes que descartarlo de la lista y se eliminará de las opciones. El destino final se conocerá pocos días antes de la salida del vuelo. Un ejemplo de este tipo de compañías lo encontramos en Wow Trip, que además esta semana tiene un descuento de 20 euros en las reservas de viajes sorpresa.

Cupón descuento Wow Trip de 20 euros

