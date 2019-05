Por qué todos los españoles tendríamos que ver 'Masters de la Reforma'

Esta vez el reto no será ni un bacalao al pilpil ni un vestido de fiesta, sino decidir el color de una pared, el mejor material para un suelo o el rincón más adecuado para una butaca. El nuevo talent show de Shine Iberia después de MasterChef y Maestros de la costura es Masters de la reforma, un concurso que nace dispuesto a enseñar los secretos de la buena arquitectura de interiores y de la decoración.

Vídeo promocional de 'Maestros de la reforma'.

Presentado por Manel Fuentes en Antena 3, cuenta con tres jueces, el arquitecto Tomás Alía, el interiorista Pepe Leal y la jefa de obra Carolina Castedo, encargados de evaluar las dotes de las parejas concursantes y de ofrecer un poco de pedagogía a los espectadores. Según ellos, uno de los lastres de vivir en un país callejero y con buen clima es que el interior de las casas deja mucho que desear. “El objetivo es didáctico”, apunta Alía. “Intentamos que las explicaciones logren que la gente en casa pueda aprender. Es la gran diferencia entre el mundo anglosajón y el latino. Nosotros estamos mucho más preparados para socializar en el exterior y ellos en el interior. Están mucho más acostumbrados a recibir en casa. Y quizá por eso aquí no existe la cultura de rodearte de un entorno agradable”, añade Leal. “Hemos pasado de la mesa camilla al fenómeno de Ikea, que por otro lado me parece estupendo, pero aquí no hay formación”, zanja Alía.

El confort, la iluminación, la funcionalidad, las texturas… El programa, el más grande producido hasta la fecha por Shine Iberia, reivindica una profesión que alimenta muchos oficios técnicos, artesanales y textiles. “Nuestra idea es llegar a la mayoría para que tomen conciencia de la importancia de nuestro trabajo. No se trata de poner telitas. Nosotros no adornamos; definimos un espacio”, asegura Alía.