Nerea Rodríguez: “Me dibujaron en el suelo como un conejo por mis dientes”

Con una sonrisa con dos dientes. Así se dibujaba Nerea Rodríguez cuando tenía cinco años, que pese a su corta edad, ya era víctima de acoso escolar. La joven cantante, que ha alcanzado el éxito tras su paso por Operación Triunfo, no le puso en su día nombre a lo que le pasaba en el colegio. “Yo recuerdo que en la época en la que tenía entre 12 y 15 años, cuando a mí me daban las notas, mi madre me preguntaba qué tal, y yo le decía que bien, pero que lo veíamos en casa, por miedo a las represalias de mis compañeros al verme feliz”, explica ella.

“Si para mí era duro, imagínate para una madre o un padre que tienen que ver cómo sufre su hijo y llega a casa llorando” añade la joven, que tiene claro que hoy en día hay demasiado acoso en las escuelas. De hecho, según datos del Ministerio de Educación, en España se han detectado 5.557 posibles casos de acoso escolar durante este año (datos recabados a través del Teléfono contra el Acoso Escolar del Ministerio, el 900 018 018) . Un dato que, según Diana Díaz, directora del Teléfono del Menor de la Fundación ANAR (900 20 20 10), ha aumentado un 500% en los últimos ocho años. “Es muy importante saber que este fenómeno existe, y no intentar ocultarlo y minimizarlo porque actuar a los primeros síntomas de acoso escolar es la clave para acabar con ello”, explica Díaz que llevan atendiendo las llamadas de ayuda de jóvenes desde hace 25 años.

Entrevista a Diana Díaz, directora del Teléfono de la Fundación ANAR.

Material escolar que se rompe o desaparece con frecuencia, cambio bruscos de humor, aislamiento en el cuarto o dolores frecuentes de cabeza o estómago, pueden ser síntomas de que los menores están siendo víctimas de una situación de acoso. Para Nerea Rodríguez su salvación fue la música y el teatro, y aunque tiene claro que si hubiera pedido ayuda igual hoy no sería como es, sí que sabe que hubiera llegado al mismo sitio en el que se encuentra ahora pero con un camino más fácil: “Todo lo que pasé, me ha forjado. Pero no diré: 'Qué bien, gracias a los niños que se metieron conmigo porque ahora soy fuerte'. No, nunca diré eso porque yo hubiera tenido una infancia mucho más fácil sin niños que se hubieran metido conmigo”.

