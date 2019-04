Álex Lequio, nueva vida y nueva pareja

Álex Lequio ha dado otra oportunidad al amor. Tras romper el año pasado con su pareja Raquel Rodríguez, con quien incluso llegó a hacer planes de boda, el hijo de Alessandro Lecquio y Ana Obregón ha comenzado una nueva relación con Carolina Monje, una joven empresaria con la que sale desde finales del año pasado. Según publica la revista Diez Minutos, la pareja disfrutó hace unos días de una escapada a la Costa Brava y se hospedaron en el hotel Convent de Begur, uno de los establecimientos en los que ha trabajado la joven. Una nueva ilusión que se establece en la nueva vida de Álex Lequio, quien lleva un año peleando contra el cáncer.

Según cuenta la publicación, Monje habla cinco idiomas, tiene un MBA en Administración y Gestión Hotelera y es directora general del hotel La Torre del Canónigo en Ibiza desde principios de 2017. Tras su escapada a la Costa Brava, la pareja viajó a Barcelona para que Álex Lequio acudiera a una revisión médica en la ciudad condal. Allí se reunieron con Ana Obregón, quien no se ha separado de su hijo en todo este último año que ha estado luchando contra el cáncer y, ahora, tampoco dudó en acompañarle en esta visita rutinaria. Después, los tres comieron en el hotel donde se alojaba la actriz, quien mostró mucha complicidad con la nueva amiga de su hijo.

Álex Lequio, de 26 años, lleva un año batallando contra esta enfermedad y, aunque en palabras de su madre, “la pesadilla ya ha terminado”, el propio Lequio reveló hace unos días que tendrá que volver a Nueva York para una revisión más completa. Allí, en la ciudad de los rascacielos, se instaló en marzo de 2018 y durante siete meses estuvo recibiendo tratamiento en el prestigioso centro especializado en cáncer Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Tras acabar esta primera etapa de la terapia en EE UU, el joven regresó a España a finales del pasado septiembre y sigue ahora su evolución bajo los cuidados de la Clínica de Navarra en Pamplona y con revisiones periódicas en Madrid y parece que ahora también en Barcelona.

Mientras tanto ha retomado su vida personal y está volcado también en su trabajo, compaginando su empresa de marketing digital Polar Marketing con un nuevo proyecto laboral, Celebrize, una red para influencers y marcas. “Soy una persona un poco inquieta. No me gustaba eso de estar sentado sin darle vueltas a la cabeza”, contó hace unos días en un evento de moda.

Lequio muestra un aspecto físico muy recuperado. Luce el pelo más largo, barba más abundante y está de nuevo en su peso tras haber adelgazado drásticamente. Su madre está feliz con todas las buenas noticias que rodean a su hijo, aunque no puede evitar emocionarse cada vez que recuerda su lucha contra esta enfermedad, como le ocurrió el pasado 10 de abril, cuando recogió el premio Naranja que entrega cada año la peña periodística Primera Plana. “Este ha sido un año en el que he intentado, a pesar del momento que estoy viviendo por mi hijo, tener el mayor respeto y mayor cariño”, comenzaba su discurso la intérprete antes de dedicar el galardón, precisamente, a Álex Lequio. “Quiero dedicar este premio a mi hijo porque me ha dado una lección de vida. Por su fuerza, su sonrisa y por sus ganas de vivir”, culminó una emocionada Ana Obregón.

Hace una semana la actriz también le dedicaba otro emotivo mensaje a su hijo en sus redes sociales, un año después de su traslado a Nueva York para tratar el cáncer. “Hoy hace un año que empezó nuestra pesadilla o aventura americana por llamarlo de alguna forma. Un año donde cada día me has dado una lección de vida con tu fuerza, tu actitud y tu sonrisa”, escribió Obregón en su Instagram junto a una fotografía de ambos en Nueva York.