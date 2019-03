Ana Obregón: “La pesadilla de mi hijo ha terminado”

El estado de salud de Alex Lequio, el hijo de Ana Obregón y su expareja Alessandro Lequio, ha despertado el interés del público por la fama de su madre y la juventud del hijo, 26 años, desde que en marzo de 2018 se conoció que había viajado a Nueva York y estaba recibiendo tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro especializado en el tratamiento del cáncer. Allí permaneció durante siete meses y después madre e hijo, que no se separaron durante todo ese largo proceso, regresaron a España, donde Alex Lecquio ha continuado el tratamiento.

Desde ese momento cualquier declaración de uno y otro sobre la enfermedad dispara la curiosidad. Durante los primeros meses, el hijo de Alessandro Lequio había ido informando de su evolución a través de la redes sociales de forma muy puntual y sin especificar nunca de qué tipo de cáncer se trataba. Tras regresar a su hogar en Madrid, primero fue Ana Obregón y después Alex Lequio quienes concedieron entrevistas exclusivas para dar detalles de cuándo se dieron cuenta del alcance de la enfermedad y cómo habían vivido ambos el proceso del tratamiento. En estas primeras entrevistas hubo un componente económico de por medio con el fin de recuperar algo de dinero del caro tratamiento que sigue el joven empresario y que ha pagado su madre. Después ha habido muchas más declaraciones destinadas a ayudar y animar a otras personas que puedan encontrarse en la misma situación.

Aunque madre e hijo han dicho que están deseando cerrar esta etapa y no tener que volver a hablar del cáncer, cada programa o entrevista que conceden inevitablemente lleva aparejado que surja este tema. Así ha ocurrido esta semana cuando la actriz ha visitado el programa de Roberto Vilar en la televisión gallega, Land Rober Tonai Show, donde una Ana Obregón más relajada que nunca contestó sobre la enfermedad de Alex: “La pesadilla de mi hijo ha terminado”.

Unas tajantes palabras con las que quiso dar por cerradas las preguntas sobre la salud de Alex Lequio, que evidentemente va por el buen camino, y con las que cambió de registro para sumergirse en el programa de humor y demostrar con sus anécdotas y actitud que el buen humor ha vuelto a su familia y que la amenaza del cáncer está empezando a quedar en un segundo plano.

En el transcurso del programa, Ana Obregón demostró su buen humor aceptando las bromas del presentador y siguiendo su tono desenfadado. Desveló que conoció al rey Juan Carlos en una discoteca hace ya muchos años y bromeó sobre su relación con Antonia Dell'Atte, la tempestuosa italiana que era la esposa de Alessandro Lequio cuando se descubrió que Obregón y él mantenían una relación sentimental que fue la causa de la ruptura de la pareja. "Antonia dice que te adora", le dijo el conductor del programa a la actriz simulando que la modelo italiana había llamado en directo. A lo que Ana Obregón, en tono de broma, contestó: "Hombre no, Antonia no llama. Seguro que no". Y con el mismo humor pero sin dejar pasar la ocasión de lanzar un dardo a su antigua oponente terminó: "Bueno, si le habéis pagado es posible que llame".