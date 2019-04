Guerra abierta entre Anna Wintour y Melania Trump

Parece que la guerra abierta entre Melania Trump y Anna Wintour no llega a su fin. Después de que la editora de Vogue insinuara en una reciente entrevista a la CNN que la primera dama de Estados Unidos no era digna de aparecer en la portada de su revista, ahora, la esposa de Donald Trump ha respondido. “Estar en la portada de Vogue no define a la señora Trump, ella ya ha estado allí mucho antes de ser primera dama”, ha dicho su portavoz, Stephanie Grisham, en referencia a la portada que protagonizó en 2005, tras casarse con Donald Trump.

Durante una entrevista con Christiane Amanpour de CNN la pasada semana, la editora de la publicación que está considerada como la biblia de la moda habló, entre otras cosas, sobre algunas de las mujeres relacionadas con la política que han aparecido en su revista, como Michelle Obama y Hilary Clinton, ambas cuando sus respectivos maridos ocupaban la presidencia de Estados Unidos. “Tienes que defender lo que crees y tienes que tener un punto de vista”, comentó Wintour, insinuando que la política de Donald Trump es la razón por la que la revista rechaza a su esposa.

“Obviamente, son mujeres que consideramos que son iconos e inspiran a las mujeres desde una perspectiva global. Creo que tiene que ser justo, uno tiene que mirar a todos lados, pero no creo que sea un momento para no tomar una posición”, dijo Wintour. Y explicó cómo es el proceso para elegir al protagonista de cada publicación: “Presentamos un perfil de mujeres que creemos en la postura que asumen sobre los temas que apoyamos, y creemos que son líderes".

Melania Trump en la portada de 'Vogue' en 2005.

Mientras que Trump no ha posado para Vogue desde que se convirtió en primera dama, su antecesora, Michelle Obama, en cambio, protagonizó hasta tres portadas. Preguntada por ello, Wintour declaró que la elección fue fácil y señaló que Obama “redefinió” lo que significaba el papel de primera dama. Hilary Clinton también fue portada de Vogue en 1998, durante el segundo mandato de su esposo Bill Clinton. La revista incluso respaldó a la excandidata a la presidencia durante su candidatura a la Casa Blanca en 2016. El año pasado la famosa publicación de moda también presentó a la senadora Kamala Harris entre sus páginas.

“Su papel como primera dama de los Estados Unidos y todo lo que hace es mucho más importante que una sesión fotográfica y una portada superficiales”, insistió la portavoz de Melania Trump a Fox News. Grisham añadió, además, que la esposa de Donald Trump no estaría disponible para realizar una segunda portada incluso si se le presentara la invitación. “Esto demuestra aún más cómo de sesgada es la industria de las revistas de moda y muestra lo insegura y despreocupada que es Anna Wintour”, sentenció.

Melania Trump apareció en la portada de Vogue en febrero de 2005, poco después de casarse con el magnate y actual presidente de Estados Unidos. Para la sesión de fotos, la primera dama posó con un vestido de novia, con velo incluido, diseñado por John Galliano durante su estancia en Christian Dior.