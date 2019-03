El padre de Angelina Jolie ficha por el equipo de Donald Trump

El actor Jon Voight, conocido también por ser el padre de Angelina Jolie, ha fichado por el nuevo equipo de Donald Trump. El intérprete, de 80 años, que se ha mostrado fiel seguidor del presidente republicano de Estados Unidos, formará parte del nuevo equipo de la junta directiva del Consejo Administrativo del Centro John F. Kennedy de las artes escénicas, según ha anunciado la Casa Blanca y ha recogido The Washington Post. Esta institución, formada por 36 miembros nombrados por el presidente y otros 21 designados por el Congreso, engloba algunas de las grandes organizaciones artísticas como la Orquesta Sinfónica Nacional, la Ópera Nacional y El Ballet de Washington o la Sociedad de las Artes Escénicas.

Aunque no han trascendido más datos sobre la entrada en vigor del nombramiento, históricamente este cargo suele ser ocupado durante seis años y sin remuneración. Una noticia que, aunque no se esperaba, no termina de sorprender, pues el intérprete de películas como Anaconda o La búsqueda nunca ha ocultado su buena sintonía con Donald Trump. Antes de que asumiera la presidencia, el padre de Angelina Jolie se enfrentó a su compañero de profesión Robert de Niro en defensa del entonces candidato republicano. “Estoy muy avergonzado de las palabras de mi compañero Bobby DeNiro contra Donald Trump. Qué palabras más repugnantes para usar contra un candidato presidencial”, escribió Voight en Twitter en octubre de 2016, en respuesta al mensaje en el que De Niro calificaba a Trump de “estúpido, gamberro, perro y cerdo”.

Voight comenzó una serie de tuits criticando la actitud de su compañero a favor de Trump llegando incluso a defender los comentarios machistas del magnate. “No conozco a muchos hombres que no se hayan expresado en términos sexuales similares hacia las mujeres, especialmente en su juventud”, escribió el padre de Jolie pese a que solo unos días antes se había hecho público un vídeo de alto contenido sexual en el que Trump presumía de “sobar” a las mujeres.

Esta no era la primera vez que el actor arremetía contra compañeros de profesión por sus posiciones políticas. También lo hizo en 2014 al acusar a Penélope Cruz y Javier Bardem de antisemitas por firmar una declaración conjunta con otro centenar de directores, actores, dramaturgos y escritores españoles, en la que se denunciaba el "genocidio contra la población civil palestina" del ejército israelí en la Franja de Gaza.

En su vida personal Voight tampoco se queda atrás debido a los altibajos en la relación con su hija Angelina Jolie. La relación padre e hija nunca fue buena debido a que la intérprete de Sr. y Sra. Smith nunca le perdonó que abandonara a su madre y tampoco unas declaraciones que hizo durante su época rebelde, en las que aseguraba que Angelina tenía “serios problemas mentales”. Tras muchos años distanciados, en 2010 firmaron la paz y, aunque siguen distanciados, al menos retomaron el contacto. "Angie y yo estamos en contacto por teléfono y por e-mail desde hace bastante tiempo. Ella necesitaba esperar el momento preciso para dejarme entrar en su vida y en la de sus hijos y después de bastante trabajo, decidió que el momento había llegado", explica entonces el actor, que se declara encantado con sus seis nietos.