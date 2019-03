16

A pesar del título de la serie, Mis estrellas del rock, del fotógrafo y artista de origen marroquí Hassan Hajjaj, no estamos ante retratos a celebridades. Si miras sus rostros, resulta imposible discernir quién es el director de cine, la bailarina de danza del vientre o la rapera ganadora de premios Grammy. Este es un proyecto en marcha desde 2000 que dice mucho del autor y cómo contempla el mundo a través de la gente a la que fotografía.

Hajjaj nació en Larache, Marruecos, en 1961. Se trasladó al Reino Unido con su familia a los 12 años. Hoy trabaja entre Londres y Marrakech como fotógrafo y diseñador. Sus obras pueblan museos y galerías de diversas latitudes. Conocido como el Andy Warhol de Marrakech, sus imágenes evocan una sensibilidad luminosa por la cultura pop con un cuestionamiento de la pertenencia y la identidad en el frenético y globalizado mundo moderno. Hajjaj ha perseguido a estos artistas durante años. Los ha inmortalizado vestidos con sus propios diseños, como a él le gustaría que el mundo los viera. Estilosos, carismáticos, merecedores de celebración con independencia de su estatus.

Texto de Ekow Eshun

Imágenes cortesía del artista, L’Atelier 21 (Casablanca), The Third Line (Dubái) y Taymour Grahne y Vigo Gallery (Londres). La exposición Hassan Hajjaj: The Path puede verse en New Art Exchange (Nottingham, Reino Unido).