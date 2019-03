Nota metodológica de 'Las mejores portadas de discos de la historia'

Este es un listado en el que muchos esperan encontrar, entre otros clásicos, la portada de Sgt. Pepper's (The Beatles, 1967) o de Sticky Fingers (la internacional, claro). No les falta razón. La carpeta del álbum de Rolling Stones era la segunda en la que Andy Warhol jugaba con los objetos gráficos de la portada (la primera fue con el plátano de The Velvet Underground & Nico, que podía pelarse levantando la piel de papel en la cover).

En esta ocasión, la cremallera de los vaqueros que encerraban aquel portentoso paquete —cuyo dueño se rumorea que era del propio Mick Jagger— podía bajarse. Como el metal podía rayar el vinilo, Warhol puso detrás unos calzoncillos que se descubrían al jugar con la cremallera y que tenían la función de proteger el disco. Es mucho más que un juego: es la descontextualización de los objetos cotidianos que Marcel Duchamp puso en práctica con su Fuente, título que dio a la obra con la que convirtió su urinario en un objeto artístico, extrañamente hermoso. Y es la sorpresa que provoca el "arte encontrado". Una presentación muy diferente de la que tuvo en España, merced a los señores de la censura, y que reflejaba una fotografía de unos dedos asomando de una lata con una salsa pegajosa Obvio, decente y literal.

Pero no. Este listado no nos ha salido reconfortante. Hay portadas míticas, sí, pero también incluye rarezas exógenas al mainstream que nos descubren trabajos artísticos, tanto en lo gráfico como en lo musical. Para ello, hemos consultado a 11 expertos —artistas, diseñadores, músicos, empresarios y críticos musicales— que tenían la libertad de elegir aquellas cubiertas que considerasen más importantes desde el punto de vista artístico, sin limitación en la época o en el estilo musical. El resultado es este listado de 11 portadas, pero también la selección que sigue abajo.

El resultado final se ha obtenido sumando cinco puntos para cada participante a la primera ciudad elegida, cuatro a la segunda, tres a la tercera, y así sucesivamente, hasta otorgar un punto a todas las que colocaran por debajo del quinto puesto. Las coincidencias en la elección han sido meras casualidades, por lo que lo que se ve en el ranking final es la primera opción de cada uno de los expertos ordenadas alfabéticamente, y las dos en las que han coincidido más de un experto: Never Mind de The Bollock's, de Sex Pistols, ganadora por puntos, y The Velvet Underground & Nico, de The Velvet Underground, que empata por el resto por suma de puntos.

Por tanto, así queda la clasificación final:

1. Never Mind The Bollocks, Sex Pistols (10)

2. BGM, Yellow Magic Orchestra (5)

3. Introspective, Pet Shop Boys (5)

4. London Calling, The Clash (5)

5. Spiderland, Slint (5)

6. The Devil and God Are Raging Inside Me, Brand New (5)

7. The Velvet Underground & Nico, The Velvet Underground (5) (votada por dos personas)

8. Unknown Pleasures, Joy Division (5)

9. We Can’t Be Stopped, Geto Boys (5)

10. We Got It from Here... Thank You 4 Your Service, A Tribe Called Quest (5)

11. Yeezus, Kanye West (5)

La elección de cada uno de los expertos

Carlos Galán

Fundador de Subterfuge Records, discográfica independiente que cuenta con artistas como Anni B Swet, Texxcoco, Solo Astra o Viva Suecia en su catálogo.

1. Never Mind The Bollocks, Sex Pistols (5)

2. Reggatta du Blanc, The Police (4)

3. Que pagui Pujol!, L’Odi Social (3)

4. Pop, Los Planetas (versión edición Subterfuge) (2)

5. Yankee Hotel Foxtrot, Wilco (2)

Rafa Martínez, de Folch Studio

Rafa Martínez es cabeza, junto a Albert Folch, de Folch Studio, de Barcelona, dedicado a la consultoría estratégica y dirección creativa. Se ha hecho un nombre por sus proyectos vinculados al diseño (Mobles 114, Marset), la moda o el mundo editorial, pero también a la música: fueron los responsables de la dirección artística de Los Ángeles, el álbum de Rosalía junto a Refree.

1. Spiderlant, Slint (5)

2. Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, Godspeed You! Black Emperor (4)

3. He Has Left Us Alone but Shafts of Light Sometimes Grace The Corner of Our Rooms…, The Silver MT Zion (3)

4. Tropics & Meridians, June of 44 (2)

5. Super 8, Los Planetas (2)

David Broc

Este periodista escribe sobre música en El País. No se le resiste nadie, lo mismo repasa un álbum de Julia Holter, lo último de Eminem o Kendrick Lamar, que el pop pegadizo de Mariah Carey o Ariana Grande.

1. We Can’t Be Stopped, de Geto Boys (5)

2. Illmatic, de Nas (4)

3. The Low End Theory, de A Tribe Called Quest (3)

4. Ready to Die, de Notorious B.I.G. (2)

5. By All Means Necessary, de Boogie Down Productions (2)

David Saavedra

Periodista, colaborador habitual de Rockdelux, además de responsable de contenidos de la página web Red Bull Music Spain.

1. London Calling, de The Clash (5)

2. Closer, de Joy Division (4)

3. The Velvet Underground & Nico, de The Velvet Underground & Nico (3)

4. Nevermind, de Nirvana (2)

5. The Comforts of Madness, de Pale Saints (2)

Delaporte

Este dúo integrado por Sandra Delaporte y Sergi Salvi hace la electrónica que ha conquistado a los millennials y se condensa en su recién estrenado Como anoche.

1. Yeezus, Kanye West (5)

2. Brothers, The Black Keys (4)

3. Naturally, J.J. Cale (3)

4. The Velvet Underground & Nico, The Velvet Underground & Nico (2)

5. Syro, Aphex Twin (2)

Ferran Pla

Además de artista, Pla es Creative coordinator en El Volcán Música, donde llevan a músicos como Joe Crepúsculo, Los Nastys o Soleá Morente.

1. BGM, Yellow Magic Orchestra (5)

2. Another Setting, The Durutti Column (4)

3. Season of Glass, Yoko Ono (3)

4. Different Class, Pulp (2)

5. "BBF" Hosted by DJ Escrow, Babyfather (2)

Pep Carrió

El diseñador gráfico, ilustrador y artista plástico goza de una larga trayectoria laureada diseñando marcas, portadas de libros para Espasa o Santillana, e incluso merchandising.

1. Unknown Pleasures, Joy Division (5)

2. Aladdin Sane, David Bowie (4)

3. The Velvet Underground & Nico, The Velvet Underground (3)

4. Led Zeppelin (1969), Led Zeppelin (2)

5. Remain in Light, de Talking Heads (2)

Martín Vallhonra, de Carolina Durante

La banda madrileña es una mezcla de punk, pop e indie. Se formó en 2017 y antes de publicar su primer álbum homónimo tocaban el pasado verano en el MadCool o BBK Live de Bilbao.

1. The Devil and God Are Raging Inside Me, Brand New (5)

2. Three Imaginary Boys, The Cure (4)

3. The Shape of Punk to Come, Refused (3)

4. Blood Visions, Jay Reatard (2)

5. Movimientos, Juventud Juché (2)

Manu Sánchez, de Los Punsetes

Ariadna Paniagua, Jorge García, Chema González, Manuel Sánchez, y Luis llevan desde 2004 agitando al público con sus letras pegadizas y plagadas de verdades.

1. Introspective, Pet Shop Boys (5)

2. Blue Monday (sencillo), New Order (4)

3. The Beatles, The Beatles (3)

4. Atom Heart Mother, Pink Floyd (2)

5. Hi, How Are You, Daniel Johnston (2)

Amparo Llanos, de New Day

Este grupo de influencias folk y letras en inglés, formado por Amparo Llanos (ex Dover), Samuel Titos y Jota Armijo, ha publicado este mes su segundo LP, Fever.

1. Never Mind The Bollocks, Sex Pistols (5)

2. Rid of Me, PJ Harvey (4)

3. Loveless, My Bloody Valentine (3)

4. Last Splash, The Breeders (2)

5. Ray of Light, Madonna (2)

Novedades Carminha

Carlangas, Xavi, Jarri y Anxo se unieron en Madrid para formar una banda de sonido punk y garage rock que ahora flirtea con el funk, la cumbia o el rap en Ultraligero.

1. We Got It from Here... Thank You 4 Your Service, de A Tribe Called Quest (5)

2. Arular, M.I.A. (4)

3. Pills 'n' Thrills and Bellyaches, Happy Mondays (3)

4. El origen de una leyenda, Lole y Manuel (2)

5. Fluzo, Fluzo (2)