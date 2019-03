'We Got It from Here... Thank You 4 Your Service', de A Tribe Called Quest

"De la portada de We Got It from Here... Thank You 4 Your Service (2016) se encargó Richard Prince [pintor y fotógrafo estadounidense]", cuentan Carlangas, Xavi, Jarri y Anxo, componentes de Novedades Carminha, el grupo madrileño de sonido punk y garage rock que ahora flirtea con el funk, la cumbia o el rap en Ultraligero. "No sabemos si es la mejor portada de la historia", reconocen, "pero es una de las que más nos gusta. En la misma línea, hay portadas del artista estadounidense de origen haitiano y puertorriqueño [Jean-Michel] Basquiat que nos ponen muy contentos. Son potentes y primitivas. Todas nos llevan al terreno salvaje de Ultraligero, que fue pensada y realizada por el artista pucelano Eloy Arribas, con quien ya habíamos trabajado en la imagen gráfica de Campeones del mundo, nuestro disco anterior.