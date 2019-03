“Y me encanta”: la única norma de estilo que debes seguir esta temporada

Aquel dicho que asegura que de gustos no hay nada escrito se ha convertido hoy en una verdad universal. La moda ya no entiende de normas, todo es digno de combirnarse entre sí y el mejor prescriptor de estilo es uno mismo. Un alarde de individualidad que defiende Zalando en su nueva campaña, Stand by your style. O, lo que es lo mismo: no te disculpes por tu ropa.

La campaña, filmada por Marco Prestini (ganador de un Grammy por el videoclip de la rapera de Filadelfia Tierra Whack, Mumbo Jumbo) y producida por DIVISION Paris, parte de esta premisa: convertir el qué dirán en una excusa más para experimentar. Vestidos de pies a cabeza con las propuestas streetwear de la plataforma -desde Gestuz y Tiger of Sweden a básicos como Puma o Levi's-, los protagonistas del anuncio se someten a una cadena de críticas que, en ningún momento, les frena a la hora de mezclar y arriesgar.

"Demasiado brillante", "demasiado elegante", "demasiado amarillo", "demasiado denim"... son algunos de los reproches, emitidos por jueces anónimos, que se escuchan en el anuncio. Opiniones que, en un giro de acontecimientos, se convierten en un arma de empoderamiento. "Y me encanta", defienden de forma vehemente y positiva los acusados. Porque si algo tiene claro el mayor retail online de Europa es que ni es posible agradar a todo el mundo ni esa es la finalidad de nuestro vestuario.

De Puma a Levi's, de Gestuz a Tiger of Sweden. Zalando cuenta con más de 2000 marcas con las que alardear y defender nuestro estilo.

