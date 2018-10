Cómo 032c predijo que la moda cambiaría (y se adelantó a ello)

Todo lo que ha sucedido en el mundo de la moda y la música urbana en los últimos años ha quedado registrado en 032c, un manual de búsqueda y creatividad desde el que Joerg y Maria Koch trazaron una radiografía del estilo de la calle cuando muy pocos le prestaban atención. Desde 2001, en las páginas de esta publicación con sede en Berlín conviven análisis meticulosos sobre la importancia de Raf Simons o Helmut Lang, con fotografías de Inez & Vinoodh y Mario Sorrenti, reportajes salidos de la desquiciada imaginación de Kanye West, o portadas protagonizadas por Bella Hadid, Travis Scott o FKA twigs. Un trabajo ambicioso en el que la moda sirve de hilo conductor para hablar de actualidad, música, política o arquitectura; con el que se han ganado el título de revista de culto.

No contentos con definir la agenda y el estilo urbano, en 2015 este matrimonio empezó a trabajar en una línea de ropa, con prendas deportivas y una estética próxima al merchandising que refleja su bagaje cultural y esa atmósfera berlinesa que tanto les inspira. “Nos encanta investigar y creo que cuando tienes un magazine o eres un periodista de moda estás en una situación privilegiada para especular sobre el futuro de la industria y poner en práctica tus aproximaciones teóricas”, explica Joerg Koch. “Ha sido un proceso muy interesante. Identificar lo que creemos que va a ser interesante y lo que va a funcionar, y empezar a hacerlo por nosotros mismos. Lanzar la línea de ropa ha sido proceso muy do it yourself, pero la revista también nos ha ayudado a identificar el comportamiento de los millennials y cómo se relacionan con la moda”. Y no se equivocaron. Porque si la presentación oficial de 032c se realizó en la feria Pitti Uomo de 2017, hacía meses que sus sudaderas y camisetas formaban parte del armario de la generación Vetements.

El matrimonio creativo respaldando al futbolista Jérôme Boateng durante el festival Bread and Butter by Zalando.

Con esta misma determinación y acierto surgió la colección cápsula de 032c con el futbolista Jérôme Boateng para Bread & Butter by Zalando, que los tres presentaron a principios de mes durante el festival de Zalando. "Nos hicimos amigos de Jérôme. Vino a casa un día, nos caimos bien y pensamos en la posibilidad de hacer algo juntos". Así de simple, recordaba María durante el evento, cuya experiencia en firmas como Jil Sander o Marios Schwab aplica ahora en su propia marca. También es importante puntualizar que a lo que llaman hogar no es otra cosa que la iglesia St. Agnes, un increible edificio brutalista decorado con gusto contemporáneo que sirve de centro de operaciones de la firma, galería de arte y reclamo de revistas de estilo que no pierden la oportunidad de fotografiarlo.

Allí tuvo lugar durante meses su proceso creativo junto a Boateng, y el resultado es una pequeña selección de prendas y accesorios unisex que reflejan las pasiones del tímido jugador del Báyern de Munich. "Pusimos sobre la mesa las cosas que le gustaban y decidimos hacer una colección ponible e inteligente, prendas que a él le gustaría tener y que reflejara su personalidad a través de los colores, los tejidos o los pequeños detalles". Así, destaca una camisa de camuflaje con la frase "Per aspera as astra" ("a través del esfuerzo, el triunfo") que recuerda el origen y la trayectoria del jugador, de los suburbios de Berlín a la fama mundial. No faltan tampoco calcetines salpicados con las siglas BOA17; gorras en tonos azules (el favorito de Boateng) y granates (su actual equipo); o pins con guiños a su pasión por los perros.

El futbolista Jérôme Boateng acompañado de su otra gran pasión, los perros.

Esta colección exclusiva para Bread & Butter by Zalando también es un reflejo de cómo los jugadores de fútbol, al igual que las estrellas de la música urbanas que últimamente monopolizan las campañas de moda y las primeras filas de los desfiles, están redefiniendo el estilo masculino. "Las firmas tienen un público nuevo, y creo que las nuevas generaciones conectan más fácilmente, o se sienten más atraidos por Jérôme, Kanye West o Travis Scott, que con el Príncipe Harry", matiza Maria, que como asesora de Yeezy, sabe bien de lo que habla. "Quizás antes las personas de la vieja escuela no consideraban moda el streetwear; pero creo que las dinámicas y la forma de vestir de la gente ha cambiado la industria", matiza Joerg. "El armario urbano está llegando a las firmas de moda, solo hay que ver las colaboraciones de Supreme con Vuitton o la llegada de Virgil Abloh a la dirección creativa, o cómo las firmas están cambiando también por completo el estilo y los anuncios de los medios tradicionales".

Lo tradicional tampoco encaja en la filosofía de 032c. Frente a la obsesión por la exclusividad y el lujo, los diseñadores han lanzado kits para convertir cualquier prenda en una de su marca. "Nos encantan los fakes, creo que son tan cool. Cuando alguien compra una prenda original de nuestra marca pensamos: 'ok, eso está bien...' Pero cuando vemos una copia yo siempre me emociono más", comenta Maria. "Las copias para nosotros son una gran validación, significa que algo estamos haciendo bien". ¿Acaso existe algo más urbano e irónico que la imitación?.

