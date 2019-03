El verdadero santuario gay

Joven urbano y ligero de ropa. Ese es el gay que Tom Atwood veía estereotipado en las fotos. Mucha carne, pero poca chicha. “Echaba en falta una serie de retratos que destacara nuestras distintas personalidades y bagajes”, dice de Kings & queens in their castles (Reyes y reinas en sus castillos). Editado por Damiani, el libro ha ganado la última edición de los International Photography Awards.

En las pictóricas imágenes de Atwood, disparadas con generosa profundidad de campo, lo que rodea a los personajes es tan esencial como los propios retratados. “Los hogares son a menudo un reflejo de las personalidades. John Waters tenía una silla eléctrica y una instalación en la que un terrorista fabricaba ántrax. Para otros, las casas eran mundos de fantasía donde ser lo que quisieran independientemente de la presión social. El gusto por colores inusuales o los objetos de arte provocadores creo que a menudo se usan para mostrar lo singulares que somos”, cuenta.

El título alude en parte a muchos de estos espacios, decorados con la suntuosidad de un castillo medieval, pero también es un guiño a los monarcas del pasado que practicaron una sexualidad alternativa, como Alejandro Magno, el emperador Adriano o Cristina de Suecia, porque las coronas del libro son más bien metafóricas (su reino es su profesión).

Atwood, que durante 15 años ha estado fotografiando a miembros destacados del colectivo LGBTQ a lo largo y ancho de Estados Unidos, cree que no hay motivo para pensar que las políticas de Trump harán mella en los derechos civiles: “Hoy en día la representación que hacen los medios americanos de la gente LGBTQ es muy positiva y el apoyo público ha crecido. Igual que hay años en los que la Bolsa baja, la mayoría de los cambios sociales no se han producido de manera lineal en la historia. No me imagino que Trump pueda frenar el progreso”.

