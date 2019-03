Embárcate y salva el océano

(c) Wings of the ocean

¿Por qué no pagarse unas vacaciones a bordo de un velero de 47 metros de eslora y 3 mástiles, de paso aprender a navegar a vela y, encima, contribuir a limpiar el fondo del océano? Es la propuesta que ofrece la asociación Wings of the ocean, que nació de la mano de dos jóvenes ecologistas, Julien Wosnitza y Sebastián Fau, quienes aspiran a limpiar los mares y a la vez a crear un espacio de investigación para los oceanólogos. El Kraken, que así se llama el velero, puede acoger hasta 24 ecovoluntarios, aprendices de marineros y limpiadores ocasionales de las aguas.

El Kraken dejó el puerto de Ámsterdam rumbo hacia las islas Caimán para una primera misión de limpieza en octubre del año pasado. El velero, que hace las veces de “buque escuela” sirve también de espacio para sensibilizar sobre la problemática de la contaminación del mar. Durante las misiones se prevén conferencias y talleres sobre temas como el impacto del hombre sobre el océano, las nuevas técnicas para consumir de manera responsable e incluso sobre cómo reciclar los objetos del día a día. Hasta el día de hoy, según se lee en su web, han recorrido 1,800 millas marinas y han recogido 830 kilos de basura en el agua. Y no sólo eso. También han producido literatura científica. En su página web se puede leer un estudio sobre la contaminación marina en el Mar del Caribe.

Para ser un ecovoluntario no hace falta aportar experiencia de navegación. Ahora bien, hay que saber que las lenguas oficiales en el barco son el francés y el inglés. El precio para pasar una temporada en el navío comprende la estancia y la manutención pero no las posibles salidas o actividades una vez que se pone el pie en tierra firme ni el trayecto hasta y desde el barco.

Se aceptan menores a bordo, siempre que tengan como mínimo15 años, y estén acompañados de un adulto. Los precios oscilan entre los 600 euros (lo más barato) para una estancia de 7 días a bordo hasta los 2.900 euros por embarcarse durante un mes. El ecovoluntario puede inscribirse por el tiempo deseado de estancia a bordo sin saber con antelación dónde estará el velero y por lo tanto cuál será su puerto de embarque. Y no hay preferencias para escoger a los ecovoluntarios. Quien primero se inscriba, primero tendrá plaza, hasta el máximo de las 24 disponibles a bordo.

Puede seguirse la trayectoria del velero en tiempo real a través de la página web Vessel Finder. Ahora mismo están amarrados en Madeira, donde en principio habían previsto navegar y desescombrar durante sólo una semana. Sin embargo la acogida ha sido tan calurosa por parte de las asociaciones locales y con tantas expectativas puestas sobre ellos, que la tripulación del Kraken ha decidido quedarse 20 días exclusivamente en la isla de Madeira, según se lee en su blog. Más tarde pondrán rumbo a las Canarias y a las Azores. Y luego volverán a Francia para un mes de dique seco antes de acabar el verano surcando el Mediterráneo, sobre todo por la zona de la Costa Azul y de Córcega.

Si no te ves a bordo del velero pero quieres contribuir a la tarea de desescombro, siempre se puede hacer una donación puntual o periódica a través de la plataforma Helloasso. También uno puede optar por hacerse miembro de la asociación Wings of the Ocean o si se trata de una empresa puede establecerse un partenariado de colaboración entre ambas partes.