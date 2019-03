Kylie Jenner ya es la mujer joven más rica del mundo

Kylie Jenner ya es oficialmente la multimillonaria más joven de todos los tiempos, arrebatándole el título al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, según la lista de Forbes. A la modelo, de 21 años, finalmente se le otorgó el título este martes tras meses de especulaciones. Jenner ha acumulado un patrimonio neto personal de 1.000 millones de dólares gracias a su exitosa gama de maquillaje, Kylie Cosmetics, y supera a Zuckerberg, quien tenía 23 años cuando ganó sus primeros 1.00 millones hace 11 años, en 2008. Ahora, él es la octava persona más rica del mundo con una fortuna de 62.300 millones de dólares

Jenner es la más joven de su famosa familia y la primera en alcanzar el hito de los mil millones de dólares. "No esperaba nada. No preveía el futuro. Pero [el reconocimiento] sienta realmente bien. Es es una buena palmadita en la espalda", ha dicho Jenner a Forbes. Ella atribuye su éxito a sus enormes redes sociales; acumula 128 millones de seguidores en Instagram y casi 27 en Twitter. "Es el poder de las redes sociales. Tener una difusión tan fuerte antes de poder comenzar cualquier cosa", ha asegurado, a la vez que cree que sus negocios "llegarán muy lejos" porque trabaja "muy duro". Su madre, Kris, no descarta que en el futuro su hija pudiera vender la compañía. "Siempre es algo que estamos dispuestos a explorar", asegura la matriarca. El pasado mes de julio la más joven de las Kardashian fue portada de Forbes, lo que hacía aventurar que la revista apostaba por ella para llegar a esta posición.

La estrella de la televisión lanzó en noviembre de 2015 su línea de cosmética. Al principio simplemente era un pack de labiales que vendía en su web por 29 dólares (25 euros). Duraron exactamente un minuto. "Antes de que me diera tiempo a refrescar la página ya se habían agotado", explicaba en una entrevista concedida entonces a la revista. En la reventa podían encontrarse hasta por 1.000 dólares.

ampliar foto Jeff y MacKenzie Bezos, en abril de 2018. CORDON PRESS

Esos pintalabios dieron forma a una empresa que ha generado cerca de 540 millones de euros desde entonces, 250 de ellos solo en 2017. Se le estiman 200 millones de beneficio neto. Un emporio que hoy día emplea a 500 personas y que también vende sombras de ojos, iluminadores, perfiladores labiales o bases de maquillaje (así como líneas temporales o colaboraciones esporádicas con sus hermanas y amigas) y que según los cálculos estimados de esta publicación económica ha generado 680 millones de dólares. Y al completo, el 100%, es propiedad de Kylie Jenner.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue el multimillonario más joven hecho a sí mismo, y no por herencias, en 2008, cuando tenía 23 años. También en la lista de este año está el fundador de Snapchat, Evan Spiegel, casado con la modelo Miranda Kerr. A los 28 años, tiene una fortuna de 2.100 millones de dólares y es el más rico de estos jóvenes multimillonarios.

Las hermanas Alexandra y Katharina Andresen, de 22 y 23 años, también están en la lista de Forbes. Las noruegas son herederas del holding de su padre, Johan H. Andresen, y cada una de ellas tiene una fortuna personal de 1.400 millones de dólares.

La mujer más rica del mundo es Francoise Bettencourt Meyers, quien, junto con su familia, tiene una fortuna de 49.300 millones y poseen una participación del 33% en L'Oreal. En cualquier caso, el magnate de Amazon Jeff Bezos sigue siendo el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada de 131.000 millones. Sin embargo, cuando finalice su divorcio de su esposa MacKenzie es probable que su fortuna se divida en dos y pierda esta posición.